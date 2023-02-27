Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

Projenin başkanlığını yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Aksaray ve Niğde illeri arasında bulunan Hasan Dağı'nın, Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olduğunu söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin yasa boğulduğunu belirten Yılmaz, "Bu depremlerin ardından Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu 3 depremi de Aksaray'da hissettik. Biz bu depremlerden önce Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketliliği incelemek için proje başlatmıştık. Bu çalışmayla Hasan Dağı'na, 3 sabit istasyon kurduk ve 24 saat izliyoruz. Arazi yapısındaki eğimleri, zemindeki sıcaklıkları, gaz çıkışlarını, geçtiğimiz aralık ayından itibaren takip ediyoruz. Bu depremlerin ardından Hasan Dağı verilerinde anormal bir değişiklik yok. Volkanik hareketlilik anlamında bir şey söylemek doğru değil. Bir volkanik hareketlilik gözlenmesi için birçok parametrenin aynı şeyleri söylemesi gerekiyor. Şu an için böyle olumsuz bir şey söz konusu değil." dedi. Yılmaz, araziye de çıkıldığını anlatarak, gaz çıkışlarında herhangi bir anormalliğin gözlemlenmediğini ifade etti. Magmada bir ısınma olduğunda yüzeye doğru gaz çıkışlarının giderek şiddetini artırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sıcaklıkların belirli aralıklarla sistematik olarak artması beklenir, böyle bir durum yok. 3 sabit istasyonumuzda da ufak tefek deprem anında hareketlenmeler oldu, ancak şu anda mevcut yerinde duruyor. Dolayısıyla tedirgin olunacak bir durum yok." dedi.