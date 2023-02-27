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Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

2023-02-27 16:07:30
Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) yürütücülüğünü üstlendiği projeyle volkanik ve tektonik özellikleriyle incelenen Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durumun gözlemlenmediği bildirildi.

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Foto - Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

Türkiye'nin en genç volkanları arasındaki Hasan Dağı'na ilişkin, 2022'de başlatılan "Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi Projesi" kapsamında, 4 üniversite ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Aksaray ve Niğde AFAD il müdürlüklerince ortaklaşa çalışma yürütülüyor. Proje ile Hasan Dağı'nda, uydu ölçümleri, radar görüntülerinin yanı sıra eğim, sıcaklık ve gaz ölçümleri yapılıyor.

#2
Foto - Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

Projenin başkanlığını yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Aksaray ve Niğde illeri arasında bulunan Hasan Dağı'nın, Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olduğunu söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin yasa boğulduğunu belirten Yılmaz, "Bu depremlerin ardından Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu 3 depremi de Aksaray'da hissettik. Biz bu depremlerden önce Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketliliği incelemek için proje başlatmıştık. Bu çalışmayla Hasan Dağı'na, 3 sabit istasyon kurduk ve 24 saat izliyoruz. Arazi yapısındaki eğimleri, zemindeki sıcaklıkları, gaz çıkışlarını, geçtiğimiz aralık ayından itibaren takip ediyoruz. Bu depremlerin ardından Hasan Dağı verilerinde anormal bir değişiklik yok. Volkanik hareketlilik anlamında bir şey söylemek doğru değil. Bir volkanik hareketlilik gözlenmesi için birçok parametrenin aynı şeyleri söylemesi gerekiyor. Şu an için böyle olumsuz bir şey söz konusu değil." dedi. Yılmaz, araziye de çıkıldığını anlatarak, gaz çıkışlarında herhangi bir anormalliğin gözlemlenmediğini ifade etti. Magmada bir ısınma olduğunda yüzeye doğru gaz çıkışlarının giderek şiddetini artırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sıcaklıkların belirli aralıklarla sistematik olarak artması beklenir, böyle bir durum yok. 3 sabit istasyonumuzda da ufak tefek deprem anında hareketlenmeler oldu, ancak şu anda mevcut yerinde duruyor. Dolayısıyla tedirgin olunacak bir durum yok." dedi.

#3
Foto - Depremlerin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Açıklama geldi

Hacı Murat Yılmaz, "Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var" gibi dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Bu gibi şeylerin halkı paniğe sürükleyebileceğini aktaran Yılmaz, "Hasan Dağı'nın son patlaması M.Ö. 6600'lü yıllarda olmuş. Eldeki verilere göre bir hareketlilik gözükmüyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışma, bir hareketlilik yaşanırsa bizi uyaracak. Özellikle 3 istasyonumuzdan, deprem olmadan anlamlı değişimler olursa yetkililerle biz bunu paylaşırız." dedi.

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