  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

2023-06-09 15:29:54
Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

Hatay’ın Amik Ovası’nda, depremler nedeniyle hasar gören binin üzerindeki su kuyularının yerine, yeni sondajlar vuruluyor.

#1
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da yerleşim yerleri kadar tarımsal üretimde su ihtiyacını karşılayan su kuyularını da vurdu. Türkiye'nin en verimli ovalarından Amik Ovası'nda, tarımsal sulamada kullanılan binlerce su kuyuları da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü. Kuyuların ya yıkıldığı ya da içindeki motorların arıza yaptığı belirlendi. Bu kuyuları kullanamayan çiftçiler yeniden kuyu açtırmak için sondajcılara başvurdu. Mevcut kuyuların yüzde 80’e yakınının kullanılamadığı ovada sondaj ve kuyu ustaları yeni kuyu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

#2
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

35 yıldır Hatay’da sondaj işi ile uğraşan Çetin Baş, Etiyopya’da sondaj yapmasına rağmen depremin ardından ailesinin yanında olmak için kente döndüğünü bildirdi.

#3
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

Hatay’ın çok kötü durumda olduğunu görünce bir daha geri dönmeyi düşünmediğini ifade eden Baş, "Amik Ovası’nda belki binlerce sondaj kuyusu var. Depremden dolayı bunların yüzde 80’inin tahrip olduğunu, kullanılamaz hale geldiğini gördük. Kuyuların içindeki su pompalarının, suyun içinde sıkıştığını belirledik. Amik Ovası çiftçisi geçimini tarımla sağlıyor. Yağışların az, barajların doluluk oranının az olması nedeniyle sulama sektörü çok büyük bir darbe aldı. Deprem sebebiyle göçmüş olan kuyular var. Biz bu sondaj işini yapmazsak Amik Ovası’nda çiftçilik bitti diyebiliriz" dedi.

#4
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

Amik Ovası’nda sulamada kullanılacak suyun yerine göre 250 ile 500 metre arasında yapılan sondajla çıktığını belirten Baş, "Mevcut kuyuların yüzde 80-90’ı kullanılamıyor. Kullanılan yüzde 10’luk kuyularda da çiftçi her an bir şey olacak diye korkuyor.

#5
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 250-300 metre arasında su çıkacağını tahmin ediyorum. Saatlik su verimliliği yaklaşık 130-140 ton arasında değişir. 300 metre suyun delgisi, yıkama, çatırdaması yaklaşık 5-6 gün sürüyor. Deprem nedeniyle talep çok arttı. Hepsine ulaşamıyoruz. Çiftçi, 15-20 gün sonra bu ürüne su veremeyecek olursa ne yazık ki mahsul ölür" ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

#7
Foto - Depremin vurduğu su kuyuları açılıyor

O ülkede et yemek yasaklandı!
Dünya

O ülkede et yemek yasaklandı!

Gana'nın Upper East vilayetinde şarbon salgını baş gösterdi. Salgın hastalık nedeniyle bölgede bir ay süreyle hayvansal gıda tüketimine yasa..
Ve Kübra Par böyle veda etti
Medya

Ve Kübra Par böyle veda etti

Uzun bir süredir Habertürk'te köşe yazarlığı ve sunuculuk yapan Kübra Par, yazdığı son yazı ile okurlarına ve izleyicilerine veda etti...
Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor

Uzun zamandır saç dökülmesi sorunu yaşıyorsunuz ve denemediğiniz yol kalmadı mı? Denediğiniz tüm yöntemleri bir kenara bırakın ve sizin için..
BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar
Ekonomi

BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar

Çok sayıda üyesinin bulunduğu İslam Kalkınma Bankası, Maslak'ta bulunan ofisini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıma kararı aldı. Türk Yatırım ..
Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku..
Kulisler sallandı! AK Parti, İBB için o adayı düşünüyor
Medya

Kulisler sallandı! AK Parti, İBB için o adayı düşünüyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin gazetecilerle bir araya geldiği buluşmasından notl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23