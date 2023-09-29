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Yaşam
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Depremin acı hatırası: Moloz dağları

2023-09-29 09:23:57
Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da enkazın büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla farklı noktalarda devasa moloz dağları oluştu.

#1
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Asrın felaketiyle yerle bir olan Antakya’da enkazın büyük çoğunluğu kaldırıldı. Kent merkezinde binalardan çıkan molozlarda ilçe dışında insan yaşantısından uzak farklı noktalarda toplanıyor.

#2
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Dağ halini alan molozlar, bölge halkı içinde kazanç kapısı olmuş durumda. Para kazanmak için molozlarda bulunan demirleri ayrıştıran depremzede vatandaşlar, evlerinin enkazında kazanç aramanın hüznünü yaşıyor.

#3
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Vedat Yitik, “Büyük bir deprem yaşadık. Deprem değildi adeta kıyameti yaşadık biz o gün. İşimiz, evimiz ve hiçbir şeyimiz kalmadı. Devletimiz bize yardımcı oluyor ama yetmiyor.

#4
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Depremden önce borcum vardı, çalışıp onları ödüyorum. Ekmeğimizi sağ olsun veriyor devletimiz. Bunlar bizim evlerimizin molozları, Hatay’ın. Rabbim kimseye yaşatmasın, biz yaşadık. Çok üzücü bir durum, yaşayan bilir” dedi.

#5
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Devlet tarafından her türlü imkanın sağlandığına dikkat çeken Tahir Yitik, “Anlatılacak bir şey değil, canımızın derdine düştük. Depremin ilk günleri çok zor durumdaydık. Yaşanacak bir şey değildi, kıyameti yaşadık.

#6
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

Evler yıkıldı, enkazda kaldık. Devletimiz sağ olsun, her türlü imkanı sağladı bize. Şuan molozlar dökülüyor, bizde ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Burası yıkılan evlerimizin molozları. Acılarım var, üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

#8
Foto - Depremin acı hatırası: Moloz dağları

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