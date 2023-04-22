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Yaşam
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Depremden sonra dağlar bu hale geldi

2023-04-22 18:45:36
Depremden sonra dağlar bu hale geldi

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ın pek çok ilçesinde dağlarda derin yarıklar oluştu.

#1
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ekinözü ilçesinde dağlarda derin yarıklar oluştu.

#2
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

#3
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden olurken, kent merkezi ve yakın konumdaki bazı mahallelerde yıkım meydana geldi.

#4
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Ekinözü ve Nurhak ilçeleri arasındaki Barış, Değirmenkaya, Nergele, Aşağı İçme bölgelerinde kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine zarar verdi.

#5
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, depremin yalnızca ilçelerinde değil birçok yerleşimde büyük hasara neden olduğunu söyledi.

#6
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Depremin ardından yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştuğunu hatırlatan Eker, "Aslında ikinci depremin ana merkezi Ekinözü. Aşağı İçmeler mevkisinden başlayan yarılma ve devamında yaşanan çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar devam edip gidiyor." dedi.

#7
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlanmıştı.

#8
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Raporda, modelleme sonuçlarının Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 ve 60 saniye olduğunu ortaya koyduğu ifade edilmişti.

#9
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

Statik değerlendirmeye göre, her iki deprem sonrasında en büyük yatay yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü istasyonunda tespit edilmişti.

#10
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

#11
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

#12
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

#13
Foto - Depremden sonra dağlar bu hale geldi

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