Depremden sonra bu binalara talep düştü

Ülkemizde gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Ülke olarak büyük bir facia atlattık. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye ikiye ayırmak lazım. 6 Şubat’tan önce daha konforlu ve görünümü daha güzel olan evlere rağbet çok fazlaydı. 6 Şubat sonrasında daha mütevazı ve depreme dayanıklı sağlam binalara yönelme görüyoruz. Bu zor süreçte maalesef bazı durumlarda da özellikle arsa ve daire fiyatları manipüle edildi. Bu durum büyük bir fırsatçılığa da yol açmış oldu. Esas olan en önemli şey, artık ülkemizde gayrimenkul yatırım aracından çıkmalıdır. Yoksa betonlaşma ve arsaya ciddi talep oluyor. Bununla ilgili de yasal mevzuatın olması lazım. Kira fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman ciddi anlamda ürkütücüdür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus fiyat artışından çok, yeni arsa tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu rezervi insanlara açarsak fiyatlar da düşer" dedi.