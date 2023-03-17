  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Depremden sonra bu binalara talep düştü

2023-03-17 19:21:40
Depremden sonra bu binalara talep düştü

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından vatandaşlar artık yüksek katlı binalarda yaşamak istemiyor.

#1
Foto - Depremden sonra bu binalara talep düştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da da ev fiyatları yükselirken, vatandaşların yüksek katlı ve lüks daireler yerine daha mütevazı ve depreme dayanıklı az katlı binalara yöneldiği görüldü. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yüksek katlı konut satışında pek fazla artış yaşanmazken, kiralarda ciddi oranda yükselme görüldü. Bu durumda yeni arsaların tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, böylelikle ev fiyatlarında düşüşün olacağını söyledi.

#2
Foto - Depremden sonra bu binalara talep düştü

Ülkemizde gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Ülke olarak büyük bir facia atlattık. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye ikiye ayırmak lazım. 6 Şubat’tan önce daha konforlu ve görünümü daha güzel olan evlere rağbet çok fazlaydı. 6 Şubat sonrasında daha mütevazı ve depreme dayanıklı sağlam binalara yönelme görüyoruz. Bu zor süreçte maalesef bazı durumlarda da özellikle arsa ve daire fiyatları manipüle edildi. Bu durum büyük bir fırsatçılığa da yol açmış oldu. Esas olan en önemli şey, artık ülkemizde gayrimenkul yatırım aracından çıkmalıdır. Yoksa betonlaşma ve arsaya ciddi talep oluyor. Bununla ilgili de yasal mevzuatın olması lazım. Kira fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman ciddi anlamda ürkütücüdür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus fiyat artışından çok, yeni arsa tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu rezervi insanlara açarsak fiyatlar da düşer" dedi.

#3
Foto - Depremden sonra bu binalara talep düştü

Depremden sonra çoğu kişinin sağlıksız bir şekilde villa yaptığına ve bu durumun sürdürülebilir bir yanının olmadığına değinen Akbaş, "Depremden sonra yüksek katlı binalara rağbet pek fazla görülmüyor. Böylelikle daire satışlarında da fiyat artışı yok denecek kadar az. Çünkü insanlar artık yüksek binalara girmek istemiyor. Bu da biraz zaman alacak. Yeni konut projeleri açılınca daire fiyatlarının daha makul olacağını düşünüyorum. Barınmak ve güvenli yerde yaşamak herkesin hakkıdır. Ama paralarımızı çok da betonlara gömmeyelim. Çünkü bu depremler gelip geçicidir. Dolayısıyla bütün paramızı betonlara verirsek bu da yarın yatırımımız önünde büyük engel olacaktır. Şu anda sağlıksız bir şekilde çoğu insan bahçeli villalara yöneliyor. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Depremden sonra bu binalara talep düştü

Müteahhitlere yapacakları konutlar için çağrıda bulunan Akbaş, "Müteahhitlere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kendimizi gözden geçirelim. Deprem aslında bize fırsat oluşturdu. İnanıyorum ki müteahhitler inşaat yapımına daha dikkat edecek. Diyarbakır’da yeni yapılan binalarda depremde çok şükür bir sıkıntımız yok. Bu da müteahhitlerimizin bu konuda dikkatli davrandıklarını gösteriyor. Ama daha fazla dikkat etmeliyiz. Bizler de artık binalarımızı yaparken TOKİ’yi örnek almalıyız" diye konuştu.

Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı
Medya

Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, HÜDA PAR'a iftira atıldığını ve hakaret edildiğini belirterek, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Çok..
Bakan Murat Kurum tarih verdi: Erdoğan'ın katılımıyla temelleri atılacak!
Gündem

Bakan Murat Kurum tarih verdi: Erdoğan'ın katılımıyla temelleri atılacak!

Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki hafta itibarı..
AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

AK Parti'den flaş seçim hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin, seçimler için vitrinini yüzde 80’e yakın oranda yenilemeyi planladığını belirtti. ..
Savcı Sayan istifa etti
Gündem

Savcı Sayan istifa etti

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkan..
Karamollaoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu! Mekan sahibi konuştu
Siyaset

Karamollaoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu! Mekan sahibi konuştu

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin Malatya'da kurduğu aşevinin valilik tarafından kapatıldığını iddia etmişti. Aşev..
Yeniden Refah Partisi'nden flaş karar
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden flaş karar

Yeniden Refah Partisi’nde milletvekili aday adaylıkları başvuru süresi 21 Mart'a kadar uzatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23