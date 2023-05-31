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Yaşam
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Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

2023-05-31 20:26:36
Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde asırlık bir konak da zarar gördü.

#1
Foto - Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Göksun ilçesindeki 120 yıllık tarihi konak hasar aldı. Konakta en son annesi ve yengelerinin yaşadığını anlatan konak sahibi Ahmet Bozkurt, "Onlar da deprem nedeniyle Göksun’dan ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

Konak tescilli olduğu için şu an bir şey yapamadıklarını belirten ve restore edilmesini isteyen Ahmet Bozkurt, “Dedemin evi, babamızdan kalma.

#3
Foto - Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

Kültür varlıklarına kayıtlı olduğu için deprem dolayısıyla zayiatlara cevap veremedik" dedi.

#4
Foto - Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

Yetkililerin verecekleri kararı beklediklerini anlatan Bozkurt, "Tahmini 120 yıllık olduğu söyleniyor ve eskiden burası konakmış. 3 katlı olarak geçiyor. Sonraki tescilde iki kat diye çevrilmiş. Artık bu evin artçıların devam etmesi ile zararın devam ettiğini görüyoruz” dedi.

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