Depremde hasar gördü! 120 yıllık konağın son hali

Yetkililerin verecekleri kararı beklediklerini anlatan Bozkurt, "Tahmini 120 yıllık olduğu söyleniyor ve eskiden burası konakmış. 3 katlı olarak geçiyor. Sonraki tescilde iki kat diye çevrilmiş. Artık bu evin artçıların devam etmesi ile zararın devam ettiğini görüyoruz” dedi.