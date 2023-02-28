Deprem tarihi binalara zarar verdi! 450 yıllık yapı yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii yerle bir oldu. Depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, vakıf kültür varlıklarına bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespitinin sonuna geldi. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapılar ve ibadethaneleri de etkiledi. Depremde zarar gören ve yerle bir olan camilerden birisi de 405 yıllık tarihi Saraçhane Camii oldu. Beyazıt oğullarından Hacı Abdullah bey tarafından 1618 yılında yapılan cami meydana gelen depreme tamamen yıkıldı.