Deprem sonrası satışlar patladı! Yok satıyor

İzmir depremi sonrası ‘deprem çantası nasıl hazırlanır’ sorusu yine en merak edilen konuların başında geldi. Vatandaşlar olası bir depremde yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için deprem çantalarının nasıl hazırlanması gerektiğini merak ediyor. Deprem malzemeleri satan bir sitenin yetkilisi Ahmet Kuru, geçen yıldan bu yana deprem çantası satan firmalarda artış olduğunu söyledi. Kuru, “Firmalardan toplu alımlar için talep geliyor. Bir firmaya 4 bin 500 adet deprem çantası vereceğiz, çalışanlarına dağıtacaklar” dedi. Alüminize battaniye satışlarında artış olduğunu dile getiren Kuru, “Polar battaniye çantada çok yer kaplıyor. Alüminize battaniyeler çok az yer kaplıyor, vatandaşlar kıyafet de koyuyor. Çanta alanından tasarruf sağlamak istiyorlar. Düdük satışlarında her depremde inanılmaz satışlar artıyor. Arama kurtarma alanındakiler daha çok alıyor” diye konuştu. Peki deprem çantasında neler olmalı?