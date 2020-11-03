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Deprem sonrası satışlar patladı! Yok satıyor

2020-11-03 08:52:15
Deprem sonrası satışlar patladı! Yok satıyor

İzmir’i sallayan 6.6’lık depremin ardından deprem gerçeği bir kez daha yüzümüze tokat gibi vuruldu.

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Foto - İzmir depremi sonrası ‘deprem çantası nasıl hazırlanır’ sorusu yine en merak edilen konuların başında geldi. Vatandaşlar olası bir depremde yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için deprem çantalarının nasıl hazırlanması gerektiğini merak ediyor. Deprem malzemeleri satan bir sitenin yetkilisi Ahmet Kuru, geçen yıldan bu yana deprem çantası satan firmalarda artış olduğunu söyledi. Kuru, “Firmalardan toplu alımlar için talep geliyor. Bir firmaya 4 bin 500 adet deprem çantası vereceğiz, çalışanlarına dağıtacaklar” dedi. Alüminize battaniye satışlarında artış olduğunu dile getiren Kuru, “Polar battaniye çantada çok yer kaplıyor. Alüminize battaniyeler çok az yer kaplıyor, vatandaşlar kıyafet de koyuyor. Çanta alanından tasarruf sağlamak istiyorlar. Düdük satışlarında her depremde inanılmaz satışlar artıyor. Arama kurtarma alanındakiler daha çok alıyor” diye konuştu. Peki deprem çantasında neler olmalı?

İzmir depremi sonrası ‘deprem çantası nasıl hazırlanır’ sorusu yine en merak edilen konuların başında geldi. Vatandaşlar olası bir depremde yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için deprem çantalarının nasıl hazırlanması gerektiğini merak ediyor. Deprem malzemeleri satan bir sitenin yetkilisi Ahmet Kuru, geçen yıldan bu yana deprem çantası satan firmalarda artış olduğunu söyledi. Kuru, “Firmalardan toplu alımlar için talep geliyor. Bir firmaya 4 bin 500 adet deprem çantası vereceğiz, çalışanlarına dağıtacaklar” dedi. Alüminize battaniye satışlarında artış olduğunu dile getiren Kuru, “Polar battaniye çantada çok yer kaplıyor. Alüminize battaniyeler çok az yer kaplıyor, vatandaşlar kıyafet de koyuyor. Çanta alanından tasarruf sağlamak istiyorlar. Düdük satışlarında her depremde inanılmaz satışlar artıyor. Arama kurtarma alanındakiler daha çok alıyor” diye konuştu. Peki deprem çantasında neler olmalı?

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Foto - ÇANTADA NELER BULUNMALI?- Düdük

ÇANTADA NELER BULUNMALI?- Düdük

#3
Foto - İçme suyu

İçme suyu

#4
Foto - Çabuk bozulmayacak gıda

Çabuk bozulmayacak gıda

#5
Foto - Ev-işyeri-araç yedek anahtarı

Ev-işyeri-araç yedek anahtarı

#6
Foto - Bir miktar nakit para

Bir miktar nakit para

#7
Foto - Yedek kıyafet

Yedek kıyafet

#8
Foto - Kimlik bilgileri

Kimlik bilgileri

#9
Foto - İlaç

İlaç

#10
Foto - Önemli telefon numaraları

Önemli telefon numaraları

#11
Foto - Pil

Pil

#12
Foto - Radyo

Radyo

#13
Foto - İlk yardım seti

İlk yardım seti

#14
Foto - El feneri

El feneri

#15
Foto - Kalem ve kağıt

Kalem ve kağıt

#16
Foto - Kibrit

Kibrit

#17
Foto - Çakmak

Çakmak

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