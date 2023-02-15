  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Deprem siloları hasar gördü

2023-02-15 20:11:06
Deprem siloları hasar gördü

Nurdağı'nda deprem nedeniyle mısır ve buğday siloları da hasar gördü.

#1
Foto - Deprem siloları hasar gördü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören silolardaki tonlarca mısır ve buğday çeşitli kentlere sevk ediliyor.

#2
Foto - Deprem siloları hasar gördü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ilçedeki bir lisanslı depoda da hasara neden oldu.

#3
Foto - Deprem siloları hasar gördü

Sarsıntının ardından yıkılan silolardaki mısırlar alana döküldü.

#4
Foto - Deprem siloları hasar gördü

Yetkililer, mısır ve buğdayın çeşitli kentlere sevk edilmesi için çalışma başlattı.

#5
Foto - Deprem siloları hasar gördü

Tırlara yüklenen ürünler, Şanlıurfa, Elazığ, Eskişehir ve Ankara'daki alanlara gönderiliyor.

#6
Foto - Deprem siloları hasar gördü

Öte yandan, bölgeye yakın Gökçedere Mahallesi'nde ise evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta yarıklar oluştuğu görüldü.

#7
Foto - Deprem siloları hasar gördü

İsrailli işgalcilerin başından yaraladığı çocuk şehid düştü
Dünya

İsrailli işgalcilerin başından yaraladığı çocuk şehid düştü

Batı Şeria'nın Tubas kentinde işgalci siyonistler tarafından başından vurularak yaralanan 17 yaşındaki Mahmud Macid Muhammed El-Ayidi şehit ..
Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans rezidansın tanıtım filmi: Alternatiflerle dolu sağlıklı bir yaşam!
Gündem

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans rezidansın tanıtım filmi: Alternatiflerle dolu sağlıklı bir yaşam!

Rönesans rezidanstaki dairelerin satışa çıkarıldığı dönemde yayınlanan tanıtım filmini izleyip ev satın alarak kaliteli yaşam arayan Hataylı..
İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak
Ekonomi

İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak

İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi EasyJet, Türkiye uçuş planlamasını kamuoyu ile paylaştı. İngiliz devinin rekor sayıda turisti Tür..
Akşener'in tetikçisinden büyük edepsizlik! Haddini bil Orhan
Medya

Akşener'in tetikçisinden büyük edepsizlik! Haddini bil Orhan

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, haddini fazlasıyla aştı. Deprem bölges..
Türkiye depremin acısını yaşarken ne utandı ne sıkıldı! Kılıçdaroğlu'ndan çirkinlik
Gündem

Türkiye depremin acısını yaşarken ne utandı ne sıkıldı! Kılıçdaroğlu'ndan çirkinlik

Türkiye deprem felaketini acını yaşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapma derdine düştü. Ülkenin ikinci büyük siyasi parti..
Enkaz altındaki çocuk ekiplere böyle kızdı
Gündem

Enkaz altındaki çocuk ekiplere böyle kızdı

Enkaz altında kalan Muhammet isimli çocuk, hangi takımı tuttuğu yönünde gelen soruya hem cevap verdi hem de kızdı. Küçük çocuğun "Çok soru s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23