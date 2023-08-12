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Yaşam
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Deprem paniği hastanelik etti

2023-08-12 19:29:34
Deprem paniği hastanelik etti

Malatya'da peş peşe yaşanan depremler büyük bir paniğe yol açtı. Panikle yaralananlar hasanelik oldu.

#1
Foto - Deprem paniği hastanelik etti

Malatya’da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

#2
Foto - Deprem paniği hastanelik etti

Malatya’da peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı.

#3
Foto - Deprem paniği hastanelik etti

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.

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