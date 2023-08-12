2023-08-12 19:29:34 Deprem paniği hastanelik etti
Malatya'da peş peşe yaşanan depremler büyük bir paniğe yol açtı. Panikle yaralananlar hasanelik oldu.
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Malatya'da peş peşe yaşanan depremler büyük bir paniğe yol açtı. Panikle yaralananlar hasanelik oldu.
Malatya’da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.
Malatya’da peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.
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