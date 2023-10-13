Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirtti. Çelikten yapacakları depreme dayanıklı evlerin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.