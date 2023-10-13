  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail-Filistin savaşında son dakika! İsrail, BM'ye 24 saat süre verdi

Dünya kulüpler sıralaması açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Senin ağzın ne söylüyor böyle İsmail! CHP amigosu Saymaz’dan, Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Yok artık

Sabır taşı çatlamak üzere! Erdoğan detayı dikkat çekti! Bakalım şimdi ne olacak

Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak “Tayyip Erdoğan” çıkışı! “En başta söyledim, yine söylüyorum” deyip duyurdu

BİM'den görülmemiş indirim! AVM'lerde bu fiyata alamazsınız, sadece 149 liradan satılacak

İşi nereye getirdiler, görüyorsunuz değil mi? Vay utanmazlar vay

Çok sahtekâr, yalancı, ikiyüzlü, sırtlan sürüsü bunlar! Tüh sizin suratınıza

İslam Memiş'ten 'gram altın' isyanı! Bu uyarıyı ilk kez yaptı
Türkiye
6
Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

2023-10-13 11:39:47
Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi ileri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten inşa edeceğiz” dedi.

#1
Foto - Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Köy evlerinin hafif çelikten yapılacak olması, afetzede vatandaşları memnun etti.

#2
Foto - Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Geçtiğimiz cuma günü ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda tavsiyeleri dikkate alarak köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını dile getiren Bakan Özhaseki, afetzede vatandaşların köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti anlatan bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

#3
Foto - Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Videoda çelik evlerin depremde yıkılmayacağını ifade eden vatandaşlar, çelikten yapılacak evlerde daha rahat uyuyacaklarını dile getirdiler. Hafif çelikten yapılan evlerin daha dayanıklı olduğunu belirten vatandaşlar, duygularını şöyle anlattı:

#4
Foto - Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

“Vatandaşın evlerine kavuşması adına evlerin çelikten yapılması bizim için de çok iyi olur. Yeni çelik evler daha iyi ve daha güvenli olur. Çelik yapılar bizim için daha güzel olur. Deprem yaşadığımız için evlerimiz çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız, çünkü yıkılmayacak.”

#5
Foto - Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirtti. Çelikten yapacakları depreme dayanıklı evlerin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti
Dünya

Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti

Romanya topraklarında Rusya'nın Ukrayna'ya ait limanlara yönelik saldırılarında kullandığı insansız hava aracına (İHA) ait olduğundan şüphel..
Siyonist sevicilerin hedef gösterdiği Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki!
Gündem

Siyonist sevicilerin hedef gösterdiği Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki!

Sosyal medyada Gazze ile ilgili kullanmadığı ifadeler üzerinden hedefe konan Cübbeli Ahmet Hoca, yalanın FETÖ'cü hesaplar tarafından yayıldı..
İsrail-Filistin savaşı sonrası flaş karar! Dünya devleri çekildi
Dünya

İsrail-Filistin savaşı sonrası flaş karar! Dünya devleri çekildi

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar sonrası dünya markası olarak bilinen çok sayıda şirket ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdu..
İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi
Dünya

İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye yükseldi.
Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu
Medya

Millete hakaret ederek akıl veriyordu! Metin Akpınar'ın skandalı ifşa oldu

"Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu, ama bir de karşı taraf var. Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahi..
Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip
Sosyal Medya

Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip "b.k" yedi videoya çekti

Bir sosyal medya kullanıcısı ‘vegan kaka’ olduğunu söylediği şeyi ‘sağlığa faydalı diyerek yedi. Sosyal medya platformu Tiktok’ta yayınlana..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23