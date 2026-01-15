Müjde verildi: Süre 5 saatten 2,5 saate iniyor

DSİ Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan da kentteki barajların doluluk oranlarının 2026 yılı başında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42'den yüzde 33'e düştüğünü söyledi. Kentte kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Çorum bu konuda her ne kadar şanslı gibi görünse de yağışların azlığı nedeniyle su rezervleri daha az doldu. DSİ olarak elimizden geldiğince sulama barajlarının da içme suyu amaçlı kullanmayla ilgili çeşitli senaryolar yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Toplantıda diğer kamu kurumlarının temsilcileri, kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.