Denizlerin derinliklerine Türk mührü vurulacak! Mavi Vatan’ın sessiz muhafızı MİLDEN için geri sayım

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerinin ikincisine Gölcük'te katılmaktan gurur duyduklarını dile getiren ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "TEKNOFEST gençliği gelişiyor, büyüyor, çoğalıyor. Burada bu heyecanı görüyoruz. TEKNOFEST gençliğinin, Türk gençliğinin denizlere olan ilgisi de bizi çok heyecanlandırıyor çünkü ASFAT olarak biz deniz platformlarında ve deniz tarafında çok önemli çalışmalar yapan bir Milli Savunma Bakanlığı şirketiyiz. TEKNOFEST'lerde paydaş olarak katılıyoruz. En yüksek derecede, düzeyde katılım sağlıyoruz. Standımızda gördünüz, gayet başarılı bir TEKNOFEST standı yaptık. Çocuklarımızın denizlere, deniz platformlarına, Mavi Vatan'a olan ilgisini topluyoruz. Onu da çok gördük. Çocuklar çok ilgi gösteriyorlar. Oyunlarla Mavi Vatan'a sahip çıkıyorlar. Ürünlerimizi, deniz platformlarımızı onlara tanıtıyoruz. Dolayısıyla bu ilgiden çok memnunuz. Ben TEKNOFEST Mavi Vatan'ın da çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Emeği geçenlere de şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.