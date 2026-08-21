Denizlerin derinliklerine Türk mührü vurulacak! Mavi Vatan’ın sessiz muhafızı MİLDEN için geri sayım
Milli Denizaltı MİLDEN'in ilk bloku, TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilendi. Denizaltı ile ilgili bilgi veren ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "MİLDEN projesinin şu anda birinci fazını yapıyoruz. İnşallah zamanında tamamlanacak ve Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. MİLDEN'in en önemli özelliği aslında havadan bağımsız tahrik sistemi olacak. Yani normal motorların yanında aynı zamanda hidrojen enerjisi kullanılan, havadan bağımsız bir güç de kullanılacak" dedi.