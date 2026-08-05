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Dünya
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Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: "Hazırız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

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Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: “Hazırız” diyerek tüm dünyaya duyurdular

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, deniz güvenliği, mavi ekonomi, liman altyapısı ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ele alındığı Somali 1. Denizler Konferansı'nın açılışında, ülkenin deniz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ise yaptığı açıklamada, 'Bugün burada başlatılan girişimin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Türkiye olarak gemi inşası, balıkçılık ve denizcilik alanlarında Somali ile işbirliğimizi sürdürmeye hazırız' dedi.

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Foto - Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: "Hazırız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Mogadişu'da düzenlenen konferansa federal hükümet ve eyalet yönetimlerinden yetkililerin yanı sıra diplomatlar, akademisyenler, araştırmacılar, iş insanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Mahmud, açılış konuşmasında, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla mevzuat ve politikaları geliştirdiklerini belirtti.

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Foto - Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: "Hazırız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

"Yatırım politikalarını ve mevzuatını geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız yatırımcıların Somali'ye güvenle yatırım yapmasını sağlamak." diyen Mahmud, Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası ortaklar, Somalili iş insanları ve uzman kuruluşlarla birlikte deniz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Somali denizlerinin ülkenin en önemli milli varlıklarından biri olduğunu belirten Mahmud, "Bu potansiyel, ekonomik kalkınma, deniz güvenliği, çevrenin korunması ve mavi ekonominin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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Foto - Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: "Hazırız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Deniz kaynaklarının ülke yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde korunması, etkin şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mahmud, federal hükümetin mavi ekonominin geliştirilmesine, deniz güvenliğinin güçlendirilmesine, yasa dışı balıkçılıkla mücadeleye, kıyı ve liman altyapısına yönelik yatırımlara öncelik verdiğini kaydetti.

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Foto - Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: "Hazırız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur da konferansın, ülkenin denizcilik sektörünün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Konferans kapsamında yapılacak istişarelerin denizcilik ve deniz kaynaklarına ilişkin ulusal politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Nur, "Bu konferans, denizcilik ve deniz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bir sürecin başlangıcıdır. Buradan çıkacak öneriler, hükümetin bu alandaki politika ve uygulamalarına yön verecektir." dedi.

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Foto - Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: "Hazırız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş da konferansın Somali'nin denizcilik sektörünün geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirtti. Türkiye'nin uzun yıllardır Somali'nin denizcilik alanındaki kalkınma çalışmalarını desteklediğini vurgulayan Aktaş, "Bugün burada başlatılan girişimin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Türkiye olarak gemi inşası, balıkçılık ve denizcilik alanlarında Somali ile işbirliğimizi sürdürmeye hazırız." diye konuştu.

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