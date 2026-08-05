Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: “Hazırız” diyerek tüm dünyaya duyurdular

"Yatırım politikalarını ve mevzuatını geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız yatırımcıların Somali'ye güvenle yatırım yapmasını sağlamak." diyen Mahmud, Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası ortaklar, Somalili iş insanları ve uzman kuruluşlarla birlikte deniz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Somali denizlerinin ülkenin en önemli milli varlıklarından biri olduğunu belirten Mahmud, "Bu potansiyel, ekonomik kalkınma, deniz güvenliği, çevrenin korunması ve mavi ekonominin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.