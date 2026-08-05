Denizlerde yeni bir dönem başlatıyorlar! Türkiye sinyali çaktı: “Hazırız” diyerek tüm dünyaya duyurdular
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, deniz güvenliği, mavi ekonomi, liman altyapısı ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ele alındığı Somali 1. Denizler Konferansı'nın açılışında, ülkenin deniz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ise yaptığı açıklamada, 'Bugün burada başlatılan girişimin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Türkiye olarak gemi inşası, balıkçılık ve denizcilik alanlarında Somali ile işbirliğimizi sürdürmeye hazırız' dedi.