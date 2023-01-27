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Yaşam
11
Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

2023-01-27 18:20:00
Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Muğla'da sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti.

#1
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Muğla’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu.

#2
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.

#3
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı.

#4
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

#5
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Marmaris’teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü. 11 kilometrelik sahil havadan dron ile görüntülenirken, İçmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyıyı dövdü.

#6
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris’in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.

#7
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

#8
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

#9
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

#10
Foto - Denizin rengi bu hale döndü! Objektiflere yansıyan görüntü şaşırttı

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