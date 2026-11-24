Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler incelendiğinde geçen yıl ilk sırada 1,2 milyar dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" yer aldı. Bu faslı 823,2 milyon dolarla "yenilen meyveler" ve "sert kabuklu meyveler" ile 490,7 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" takip etti. Bu yılın 9 ayında da Türkiye'nin ihracatı 4,6 milyar dolar, Rusya'dan ithalatı 28 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye-Rusya dış ticaret hacmi söz konusu dönemde 32,6 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yeni işbirlikleriyle 100 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.