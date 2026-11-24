Tarih verildi! Türkiye ile Rusya kafa kafaya verdi, olay adımı atmaya hazırlanıyor
Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı ve iş forumu öncesinde iki ülke arasındaki ticaret, enerji, müteahhitlik ve turizm ilişkileri gündeme gelirken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üretilen elektriğin 2027'de Türkiye'de kullanılmasının hedeflendiği aktarıldı. Dış ticaret hacminin 2025'te 49,2 milyar dolar, bu yılın 9 ayında ise 32,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilirken, yeni iş birlikleriyle ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Ayrıca Türk müteahhitlik sektörünün Rusya'da bugüne kadar 103,3 milyar dolarlık proje üstlendiği ve Türkiye'ye gelen ziyaretçi sıralamasında Rusya'nın ilk sırada yer aldığı ifade edildi.