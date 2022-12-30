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Yaşam
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Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

2022-12-30 21:10:37
Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

Kocaeli’de denizi kirlettiği tespit edilen İtalyan bandıralı petrol gemisine rekor para cezası kesildi.

#1
Foto - Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca İzmit Körfezi'nde yapılan rutin denetimler esnasında İtalyan bandıralı petrol gemisinin denize atık bıraktığı tespit edildi.

#2
Foto - Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

İsminin Grande Ellade olduğu öğrenilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.

#3
Foto - Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

Geminin denizi kirlettiği görüntüler...

#4
Foto - Denizi kirleten gemiye rekor ceza!

Geminin denizi kirlettiği görüntüler...

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