Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geçen günlerde MİLGEM 5. gemiye entegre edildiğini bildiren Akyol, 3 ülkeyle de şu ana kadar ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Akyol, GÖKDENİZ ile yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren bir sistemi, radarı, elektro-optiği, atış kontrol algoritmaları ve akıllı mühimmatlarıyla milli olarak Deniz Kuvvetlerine kazandırdıklarını kaydetti. Önceki yıllarda yurt dışından alınan, zaman zaman da temininde güçlükler yaşanan geminin üst direğindeki hava savunma radarlarını millileştirme çalışmalarını da bu yıl tamamladıklarını ifade eden Akyol, CENK radarının MİLGEM 5. gemide yerini aldığını dile getirdi. Akyol, CENK'in geminin hava savunma radarı görevini üstlendiğini ve gemiye yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verdiğini kaydetti. Ahmet Akyol, "CENK radarı son derece yüksek bir teknoloji. Aktif taramalı radar teknolojisiyle bu yıl Deniz Kuvvetlerinin envanterine giriyor." dedi.