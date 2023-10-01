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Teknoloji-Bilişim
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Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

2023-10-01 14:10:44
Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak 3 yeni ASELSAN ürünü, MİLGEM 5. gemi ile birlikte bu yıl envantere kazandırılacak.

#1
Foto - Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de, özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi. Festivalde, ASELSAN'ın bu yıl ilk kez envantere giren ve geliştirme çalışmaları sürdürülen deniz sistemleri de tanıtıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla deniz şehitlerini rahmetle andı. Son dönemde Deniz Kuvvetlerinin platformları için yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlatan Akyol, Açık Deniz Karakol Gemisi ve MİLGEM projesinin devamında kullanılmak üzere bu yıl 3 ürün geliştirdiklerini söyledi.

#2
Foto - Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geçen günlerde MİLGEM 5. gemiye entegre edildiğini bildiren Akyol, 3 ülkeyle de şu ana kadar ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Akyol, GÖKDENİZ ile yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren bir sistemi, radarı, elektro-optiği, atış kontrol algoritmaları ve akıllı mühimmatlarıyla milli olarak Deniz Kuvvetlerine kazandırdıklarını kaydetti. Önceki yıllarda yurt dışından alınan, zaman zaman da temininde güçlükler yaşanan geminin üst direğindeki hava savunma radarlarını millileştirme çalışmalarını da bu yıl tamamladıklarını ifade eden Akyol, CENK radarının MİLGEM 5. gemide yerini aldığını dile getirdi. Akyol, CENK'in geminin hava savunma radarı görevini üstlendiğini ve gemiye yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verdiğini kaydetti. Ahmet Akyol, "CENK radarı son derece yüksek bir teknoloji. Aktif taramalı radar teknolojisiyle bu yıl Deniz Kuvvetlerinin envanterine giriyor." dedi.

#3
Foto - Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

Deniz Kuvvetlerine bu yıl kazandırılacak bir diğer ürünün AKREP atış kontrol radarı olduğunu ifade eden Akyol, geçmişte değişik ülkelerden alınan ve angajmanı sağlayan radarın da MİLGEM 5. gemiye entegre edildiğini bildirdi. Ahmet Akyol, "Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak 3 ürünü bu yıl envantere kazandırıyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak! 3 yeni ürün ilk kez envantere giriyor

Bunun yanında su altında çalışmalarının aynı yoğunlukta devam ettiğini belirten Akyol, Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'ün de envantere girmek üzere olduğunu ifade etti. Lisansla alıma tabi olan denizaltıların yelkenlerinin sürülebilir direklerini de millileştirdiklerini anlatan Akyol, su altında basınç, sızdırmazlık, genleşme gibi birtakım sorunları çözdüklerini söyledi. Ahmet Akyol, "Bu ürünle denizaltılarımız su üstüne yaklaşıp haberleşme, radar elektronik harp, radar, optik gibi yüklerini mastlarla dışarıya çıkararak kullanma imkanına kavuştu. Bu yıl su üstünde 3 ürünümüzü ilk kez envantere alıyoruz. Su altında da 2 yeni ürünümüz ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdığı yeni ürünler olacak." dedi.

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