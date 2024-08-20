2024-08-20 07:34:45 Demokrat Parti Kongresi, İsrail protestoları eşliğinde Chicago'da başladı
Kamala Harris’in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, İsrail protestoları eşliğinde ABD’nin Chicago kentinde başladı. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, 4 gün sürecek olan Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentinde başladı. ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok önde gelen Demokrat siyasetçinin katıldığı kongre, ilk gününde İsrail protestolarına sahne oldu.