DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de bir terbiyesizlik yaşandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmayı reddetti. Bakan Tekin ise "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" sözleriyle karşılık verdi. Aile bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde de YP’li kadın kolları başkanı Asu Kaya, Bakan Göktaş’ın uzattığı eli havada bırakarak siyasi bir nezaketsizliğe imza atmıştı.