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DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

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DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de bir terbiyesizlik yaşandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmayı reddetti. Bakan Tekin ise "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" sözleriyle karşılık verdi. Aile bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde de YP’li kadın kolları başkanı Asu Kaya, Bakan Göktaş’ın uzattığı eli havada bırakarak siyasi bir nezaketsizliğe imza atmıştı.

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Foto - DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Toplantı öncesinde milletvekilleriyle selamlaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk'un elini sıkmaması üzerine tepki gösterdi.

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Foto - DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

DEM PARTİLİ VEKİL ELİNİ SIKMADI: Komisyon toplantısı öncesinde Bakan Tekin ile muhalefet milletvekilleri arasında selamlaşma yaşandı. Bu sırada DEM Partili Keziban Konuk, Bakan Tekin'in elini sıkmadı. Konuk'un bu tavrı üzerine Bakan Tekin'den dikkat çeken bir karşılık geldi.

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Foto - DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

BAKAN TEKİN'DEN İMALI YANIT: Keziban Konuk'un elini sıkmamasına tepki gösteren Bakan Tekin, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan bu diyalog, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çekti.

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Foto - DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

"ŞOVUNU DIŞARIDA YAP" Bakan Tekin, salona girişi sırasında kendisini protesto eden muhalefet milletvekillerinden birine de şiir önerisinde bulunarak "Şovunu dışarıda yap" dedi.

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Foto - DEM’li vekilin terbiyesizliğine Bakan Tekin’den imalı cevap: Elimi sıkmadınız ya ben nasıl yaşayacağım artık!

YP DE AYNI TERBİYESİZLİĞİ YAPMIŞTI: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde de Yeni Partili isimler saygısızlığa imza atmıştı. Salona gelerek katılımcılarla tek tek selamlaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın uzattığı el, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya tarafından havada bırakılmış, sergilenen bu küstah ve terbiyesizce tavra sosyal medyadan tepki yağmıştı.

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Yorumlar

HAYAT SEVİNCE GÜZEL

DEm partiyi Türkiye’de seçimi kazandıran CHP CHP yüzünden HDP DEM PARTİye boşa para veriliyorsa sorumları CHP

Akın bey

Bu modellerin işi bu sadece provokasyon, hükümette bu tipleri görmezden gelmeyi ne zaman öğrenecek, insan yerine koyup muhatap bile almayın, görmeyin, duymayın yok sayın. Tepki olarak bunu yaparsınız inşallah. Zaten o tipleri muhatap aldığınız zaman vatandaş olarak inciniyoruz.
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