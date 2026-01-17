Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Suriye Savunma Bakanlığı Harekat Komutanlığı’nın Tabka (el-Sevra) kenti ve kırsalında yürüttüğü askeri harekatta sivil can kayıplarının önlenmesi amacıyla titiz adımlar atılıyor. Kamuoyuyla paylaşılan 3 operasyon haritasının ilkinde, Tabka bölgesindeki yol ayrımı ve çevresi hedef olarak belirlendi. Haritada kırmızı ile taranan alanın, ana ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunan yapılaşmayı kapsadığı gözlemlendi. Ordu kaynakları, bu noktanın PKK ve SDG unsurları tarafından askeri operasyonları yönetmek için üs olarak kullanıldığı vurgulandı. Sivillerin yeşil bölgeye çıkması istendi.