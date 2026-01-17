Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar
Suriye'de son 24 satte hareketli saatler yaşanırken bazı petrol sahaları ele geçirildi. Fırat'ın batısındaki noktalarda tam kontrol sağlandı.
Suriye'de son 24 satte hareketli saatler yaşanırken bazı petrol sahaları ele geçirildi. Fırat'ın batısındaki noktalarda tam kontrol sağlandı.
Haber7'de yer alan habere göre, Fırat’ın batısını askeri alan ilan eden Suriye güvenlik güçleri, gece saatlerinde başlattığı Deir Hafir ve Meskene operasyonunu 24 saatte başarıya ulaştırırken ordu, SDG işgalindeki Rakka şehrine bağlı Tabka’ya doğru ilerliyor.
Suriye Ordusu Harekat Komutanlığından yapılan açıklamada, Tabka kenti kırsalında yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Ordu birliklerinin gerçekleştirdiği kapsamlı harekat neticesinde Safyan Petrol Sahası, El-Sevre Petrol Sahası ve El-Resafe Kavşağı üzerinde tam kontrol sağlandığı bildirildi.
Ele geçirilen bölgelerin ekonomik ve stratejik önemi dikkat çekti. İlerleyişle birlikte bölgedeki ciddi yeraltı kaynağı rezervlerine ulaşıldığı kaydedildi. Petrol sahalarının kontrolünün sağlanması, enerji kaynaklarının yönetimi açısından Suriye ordusunun önemli kazanımı olarak değerlendirildi.
Operasyonların sürdüğü Tabka’da hedef alınan bölgelere dair üç ayrı harita yayınlayan Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, bölge sakinlerine ihtarda bulundu. Sivillerin can güvenliği için belirlenen alanlardan uzak durmaları istendi. Yapılan ihtarda şu ifadelere yer verildi:
“Sivil halkımızı, PKK terörist milisleri ve SDG örgütünün müttefiki olan devrik rejimin kalıntıları tarafından Suriyelilere ve ordularına karşı terörist operasyonları için fırlatma noktası olarak kullanılan bu bölgeden uzak durmaya çağırıyoruz.” Suriye ordusunun SDG/YPG'nin terör mevzilerine dair yayımladığı haritalar şöyle:
Suriye Savunma Bakanlığı Harekat Komutanlığı’nın Tabka (el-Sevra) kenti ve kırsalında yürüttüğü askeri harekatta sivil can kayıplarının önlenmesi amacıyla titiz adımlar atılıyor. Kamuoyuyla paylaşılan 3 operasyon haritasının ilkinde, Tabka bölgesindeki yol ayrımı ve çevresi hedef olarak belirlendi. Haritada kırmızı ile taranan alanın, ana ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunan yapılaşmayı kapsadığı gözlemlendi. Ordu kaynakları, bu noktanın PKK ve SDG unsurları tarafından askeri operasyonları yönetmek için üs olarak kullanıldığı vurgulandı. Sivillerin yeşil bölgeye çıkması istendi.
Suriye ordusunun yayımladığı ikinci haritada, Tabka’nın daha yoğun yapılaşmış ve su hattına yakın bölgesi işaretlendi. Fırat Nehri’ne paralel uzanan kentsel blok “doğrudan hedef bölgesi” olarak hedeflendi. Söz konusu yerleşkenin, ordu birliklerine ve sivil halka yönelik saldırıların planlandığı "askeri mevzi" haline getirildiği vurgulandı. Sivillerden kırmızı alandaki mahalleleri ivedilikle terk ederek yeşil sınıra geçmesi istendi. Haritadaki kırmızı alanlar operasyon sahasını, yeşil alanlar ise güvenlik için boşaltılması gereken tampon bölgeleri temsil ediyor.
Suriye Savunma Bakanlığı Harekat Komutanlığı’nın paylaştığı üçüncü harita, coğrafi açıdan en izole ve stratejik öneme sahip yarımada yapısını kapsıyor.
Diğer iki noktada olduğu gibi, bu bölgenin de terör örgütü SDG/YPG tarafından mühimmat veya kumanda merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23