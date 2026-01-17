  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! “Bizi yutacaklar” Anlaşma sağlandı: En-Nesyri İstanbul'a dönmeyecek! İtalya'ya inecek... Plan harekete geçirildi Beşiktaş'ta sıcak olaylar yaşanıyor: Ve son teklif: Bu iş bitti diyerek duyurdular... Eyüp Sabri'nin sahibi Engin Tuncer'den olay sözler! 'Biz asla almayız' dedi ve 'kul hakkına girer' diyerek duyurdu Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar Malezya'ya silah satmak için Türk silahı MKE Boran'a yapılana bakın! Düşmanlar boş durmuyor Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık Fırat Nehri'nin batısı terörden temizlendi! Suriye ordusu, coşkuyla karşılandı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Suriye'de son 24 satte hareketli saatler yaşanırken bazı petrol sahaları ele geçirildi. Fırat'ın batısındaki noktalarda tam kontrol sağlandı.

#1
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Haber7'de yer alan habere göre, Fırat’ın batısını askeri alan ilan eden Suriye güvenlik güçleri, gece saatlerinde başlattığı Deir Hafir ve Meskene operasyonunu 24 saatte başarıya ulaştırırken ordu, SDG işgalindeki Rakka şehrine bağlı Tabka’ya doğru ilerliyor.

#2
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığından yapılan açıklamada, Tabka kenti kırsalında yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Ordu birliklerinin gerçekleştirdiği kapsamlı harekat neticesinde Safyan Petrol Sahası, El-Sevre Petrol Sahası ve El-Resafe Kavşağı üzerinde tam kontrol sağlandığı bildirildi.

#3
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Ele geçirilen bölgelerin ekonomik ve stratejik önemi dikkat çekti. İlerleyişle birlikte bölgedeki ciddi yeraltı kaynağı rezervlerine ulaşıldığı kaydedildi. Petrol sahalarının kontrolünün sağlanması, enerji kaynaklarının yönetimi açısından Suriye ordusunun önemli kazanımı olarak değerlendirildi.

#4
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Operasyonların sürdüğü Tabka’da hedef alınan bölgelere dair üç ayrı harita yayınlayan Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, bölge sakinlerine ihtarda bulundu. Sivillerin can güvenliği için belirlenen alanlardan uzak durmaları istendi. Yapılan ihtarda şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

“Sivil halkımızı, PKK terörist milisleri ve SDG örgütünün müttefiki olan devrik rejimin kalıntıları tarafından Suriyelilere ve ordularına karşı terörist operasyonları için fırlatma noktası olarak kullanılan bu bölgeden uzak durmaya çağırıyoruz.” Suriye ordusunun SDG/YPG'nin terör mevzilerine dair yayımladığı haritalar şöyle:

#6
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Suriye Savunma Bakanlığı Harekat Komutanlığı’nın Tabka (el-Sevra) kenti ve kırsalında yürüttüğü askeri harekatta sivil can kayıplarının önlenmesi amacıyla titiz adımlar atılıyor. Kamuoyuyla paylaşılan 3 operasyon haritasının ilkinde, Tabka bölgesindeki yol ayrımı ve çevresi hedef olarak belirlendi. Haritada kırmızı ile taranan alanın, ana ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunan yapılaşmayı kapsadığı gözlemlendi. Ordu kaynakları, bu noktanın PKK ve SDG unsurları tarafından askeri operasyonları yönetmek için üs olarak kullanıldığı vurgulandı. Sivillerin yeşil bölgeye çıkması istendi.

#7
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Suriye ordusunun yayımladığı ikinci haritada, Tabka’nın daha yoğun yapılaşmış ve su hattına yakın bölgesi işaretlendi. Fırat Nehri’ne paralel uzanan kentsel blok “doğrudan hedef bölgesi” olarak hedeflendi. Söz konusu yerleşkenin, ordu birliklerine ve sivil halka yönelik saldırıların planlandığı "askeri mevzi" haline getirildiği vurgulandı. Sivillerden kırmızı alandaki mahalleleri ivedilikle terk ederek yeşil sınıra geçmesi istendi. Haritadaki kırmızı alanlar operasyon sahasını, yeşil alanlar ise güvenlik için boşaltılması gereken tampon bölgeleri temsil ediyor.

#8
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Suriye Savunma Bakanlığı Harekat Komutanlığı’nın paylaştığı üçüncü harita, coğrafi açıdan en izole ve stratejik öneme sahip yarımada yapısını kapsıyor.

#9
Foto - Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar

Diğer iki noktada olduğu gibi, bu bölgenin de terör örgütü SDG/YPG tarafından mühimmat veya kumanda merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Süper Lig devine kayyım atandı
Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor
Gündem

Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor

Diploma davasında kendisine yöneltilen “puan–fakülte uyumsuzluğu” sorusuna doğrudan cevap vermek yerine konuyu yeni yıl, kandil ve genel tem..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23