SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Suriye ordusu Halep'in doğusunda tam kontrol sağlerken Rakka'ya doğru harekete geçildi. Dibsi Afnan noktası ele geçirilirken son uyarı yapıldı.

#1
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

Suriye ordusu, YPG/SDG'ye operasyon başlattı. Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen bazı hedefleri ateş altına alındı. YPG/SDG elebaşı Abdi, Halep'ten çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

#2
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu.

#3
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir’in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu. Deyr Hafir'den sonra Meskene'yi de kontrol altına alan Suriye ordusu, Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor.

#4
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

SAAT 17:08 SURİYE ORDUSU ŞUAYB EZ-ZİKR KÖPRÜSÜ'NDE KONTROLÜ SAĞLADI: Suriye ordusu, Rakka'nın batısında yer alan Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nü terör örgütü YPG/SDG unsurlarından kurtardığını duyurdu. Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı. Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.

#5
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

SAAT: 17:03 SURİYE ORDUSUNDAN YPG'YE SON ÇAĞRI: Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi, Tabka’daki tüm askeri unsurları boşaltması, sivil yönetimin görev yapmasına olanak tanıması ve ilan edilmiş taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu. Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, YGP/SDG’den Fırat Nehri’nin doğusuna tamamen çekilmesi ve Tabka’daki tüm askeri unsurları kentten çıkararak sivil yönetimin görev yapmasına imkan tanıması istendi. YPG/SDG’nin bölgede istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen girişimleri engellememesi gerektiği belirtilen açıklamada, terör örgütünün ayrıca ilan edilmiş taahhütlerini derhal yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, anlaşmaların ihlal edilmesi veya sivil yönetimin çalışmalarının aksatılması durumunda sorumluluğun örgütte olacağı belirtildi.

#6
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

Suriye ordusunun bu çağrısı, Tabka ve çevresinde sivil yönetimin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Suriye Savunma Bakanlığı da terör örgütü YPG/SDG'nin Arap ve Kürt mensuplarına örgütten ayrılıp en yakın Suriye ordusu birliğine teslim olmaları çağrısını yineledi. Bakanlığın irtibat telefon numaraları paylaştığı açıklamada, "Hayatınızı ve geleceğinizi korumak için en yakın Suriye ordusu noktasına giderek veya aşağıdaki numaraları arayarak bu örgütten ayrılmak için inisiyatif alın." ifadeleri kullanıldı.

