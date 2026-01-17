Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı

Suriye ordusunun bu çağrısı, Tabka ve çevresinde sivil yönetimin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Suriye Savunma Bakanlığı da terör örgütü YPG/SDG'nin Arap ve Kürt mensuplarına örgütten ayrılıp en yakın Suriye ordusu birliğine teslim olmaları çağrısını yineledi. Bakanlığın irtibat telefon numaraları paylaştığı açıklamada, "Hayatınızı ve geleceğinizi korumak için en yakın Suriye ordusu noktasına giderek veya aşağıdaki numaraları arayarak bu örgütten ayrılmak için inisiyatif alın." ifadeleri kullanıldı.