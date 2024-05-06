DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu'na MLKP silahlı terör örgütü üyeliği suçundan dava açıldı. Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden MLKP üyesi olan Talipoğlu'nun, örgüt talimatıyla cezaevlerinde bulunan kişilerin açlık grevinde olup olmadığı, kaç günleri kaldığı, sağlık durumları vs. gibi durumları takip eden sorumlu olduğu ortaya çıktı.