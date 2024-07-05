Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

Ekonomik açıdan da karamuk bitkileri değerlidir. Gövdeleri sepet yapımında, bazı kültürlerde geleneksel el sanatlarında ve hatta bazı yerlerde inşaat malzemesi olarak kullanılır. Bitkinin bazı kısımları ise gıda olarak tüketilebilir. Özellikle genç sürgünleri ve polenleri bazı yerel mutfaklarda kullanılır. Doğada kendiliğinden yetişen şifalı bitkiler özellikle yaz aylarında memleketlerine gidenler tarafından toplanıyor. Dikenli bir meyve olan karamuk da bunlardan biri. Hatta bu bitkiyi Ruslar da kullanıyor. Mayhoş, ekşimsi bir tadı olan şifalı bitki karamuk kurutulmuş şekilde de satılıyor. İşte karamuk meyvesinin faydaları...