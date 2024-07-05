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Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

2024-07-05 22:49:52
Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

Doğada kendiliğinden yetişen ve sulak alanlarda bulunan bir bitki çeşidi olan karamuk, sağlık açısından çok değerlidir. Dikenli bir meyve olan karamuk özellikle Ruslar tarafından büyük ilgi görüyor. Mayhoş ve ekşi bir tadı olan karamuk meyvesi şifa deposu olduğu için her derde deva görülüyor. Türkiye'de de yetişen ancak talep görmeyen karamuk meyvesinin bu faydasından sonra sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.

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#1
Foto - Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

Karamuk bitkisi, genellikle sulak alanlarda bulunan, Typha cinsine ait bir bitki türüdür. Bu bitki türü, genellikle "sazlık" veya "kamış" olarak da bilinir. Karamuk bitkileri, uzun, ince gövdeleri ve karakteristik silindirik, kahverengi başakları ile tanınır. Bu başaklar, bitkinin çiçeklenme bölümüdür ve tohum üretirler. Karamuk bitkileri sıklıkla sulak alanların restorasyonu ve korunması için kullanılır çünkü su kalitesini iyileştirmeye yardımcı olurlar. Su içindeki fazla besin maddelerini emerek su ekosistemlerinin sağlığını korumada önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, bu bitkiler kuşlar ve diğer vahşi yaşam için önemli bir habitat sağlar.

#2
Foto - Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

Ekonomik açıdan da karamuk bitkileri değerlidir. Gövdeleri sepet yapımında, bazı kültürlerde geleneksel el sanatlarında ve hatta bazı yerlerde inşaat malzemesi olarak kullanılır. Bitkinin bazı kısımları ise gıda olarak tüketilebilir. Özellikle genç sürgünleri ve polenleri bazı yerel mutfaklarda kullanılır. Doğada kendiliğinden yetişen şifalı bitkiler özellikle yaz aylarında memleketlerine gidenler tarafından toplanıyor. Dikenli bir meyve olan karamuk da bunlardan biri. Hatta bu bitkiyi Ruslar da kullanıyor. Mayhoş, ekşimsi bir tadı olan şifalı bitki karamuk kurutulmuş şekilde de satılıyor. İşte karamuk meyvesinin faydaları...

#3
Foto - Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

İltihaptan şekere kadar birçok hastalığa şifa olan karamuk bitkisi doğadan kendiliğinden yetişiyor. Mayhoş ve ekşimsi bir tadı olan karamuk, kaynatılarak tüketiliyor. Vücutta antikor ürettiği için birçok derde deva oluyor. Bitkinin genelde meyvesi ve kökü kullanılsa da dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olduğu düşünülüyor.

#4
Foto - Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI Soğuk algınlığına iyi geliyor. İltihabı iyileştiriyor. Şeker hastalarına şifa oluyor. Tansiyonu düşürüyor. Kalbi koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor.

#5
Foto - Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

Karamuk dikenli bir meyve olduğu için eldivenlerle toplanır ve toplaması oldukça zahmetlidir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat sürer. Meyveler toplandıktan sonra yaş ya da kuru şekilde satılır. Vişne hoşafı, üzüm hoşafı yapılarak tüketilebilir. Tatlılarda kullanılabilir. Tatlı bir ekşiliği vardır. RUSLAR KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR! Yurt dışında özellikle Ruslar da bu meyveyi tüketiyor. Biz nasıl pilavlarda kuş üzümünü kullanıyorsak, Rus vatandaşlarda genellikle pilavlara karamuğu kullanıyorlar.

#6
Foto - Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIYOR! Karamuk kandaki alyuvarlara iyi geldiği için özellikle Lösemi hastaları kullanıyor. Yine idrar yolu iltihabı hastalığında da kullanılıyor. Sağlık bilgileri sağlayıcısı Verywell; hipertansiyonu olan kişilerde yapılan bir çalışmada, kan basıncını düşürücü ilaçlarla birlikte günlük olarak karamuk meyvesinin kullanıldığını açıkladı. Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır. Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır. Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.

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