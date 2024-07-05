2024-07-05 22:49:52 Değerini Ruslar biliyor! Doğanın mucizesi: 7 saatte toplanan bu meyve bedava antikor üretiyor! O gözdesi artık
Doğada kendiliğinden yetişen ve sulak alanlarda bulunan bir bitki çeşidi olan karamuk, sağlık açısından çok değerlidir. Dikenli bir meyve olan karamuk özellikle Ruslar tarafından büyük ilgi görüyor. Mayhoş ve ekşi bir tadı olan karamuk meyvesi şifa deposu olduğu için her derde deva görülüyor. Türkiye'de de yetişen ancak talep görmeyen karamuk meyvesinin bu faydasından sonra sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.