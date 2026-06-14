O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP'de bir krizin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Görevden ayrılan Sayın Özgür Özel ve yanındaki değerli milletvekili arkadaşlarımız, kendilerine bir çıkış yolu arıyor. Artık bundan sonra CHP'de siyaset yapabilme olanaklarının kalmadığını kendileri de görüyor. Bu da olayın olağan akışı. Bunda bir yanlış durum yok, hepimiz görüyoruz yaşananları. 'Bu çerçevede nasıl bir yol izleyebiliriz? Önümüzdeki seçimlerde partimizi ya da kendimizi nasıl yeniden siyaset sahnesinde tutabiliriz?' arayışındayken eskiden yok etmeye çalıştıkları, 'kapansın', 'gelsin' dedikleri DSP, ilk akıllarına gelmiş ve bize müracaat etmişler. 'Biz topluca DSP'ye geçelim, mecliste büyük bir grup kuralım. DSP'nin kurultayında yönetimi bize verir misiniz?' Kusura bakmayın, DSP kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi olmadı hiçbir zaman. DSP, 41 yıllık temiz geçmişiyle Bülent Ecevit'in adıyla müsemma Türkiye'nin en dürüst, vatansever, milliyetçi, halkçı siyasi partisidir ve böyle kalmaya devam edecektir."