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Siyaset
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Yeniakit Publisher
O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz
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O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

#1
Foto - O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Bursa'da düzenlenen İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada hem Türkiye'nin dış politika gündemine hem de son dönemde siyasi kulislerde konuşulan CHP-DSP ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Aksakal, DSP'nin siyasi kimliğinin bağımsız olduğunun altını çizdi. "DSP ile CHP arasında tarihsel ortak değerler olabilir ancak DSP, CHP'nin bir yan kuruluşu değildir" diyen Aksakal, partilerinin kuruluş döneminde CHP'nin siyasi arenada bulunmadığını hatırlattı.

#2
Foto - O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

CHP'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Aksakal, parti içindeki krizlerin Türkiye siyaseti açısından önemli sonuçlar doğurduğunu savundu. CHP seçmenlerine saygı duyduklarını ifade eden Aksakal, partisine yönelik geçmişte yapılan birleşme çağrılarını hatırlatarak, DSP'nin hiçbir zaman CHP'nin kapanmasını ya da kendilerine katılmasını istemediğini söyledi.

#3
Foto - O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP'de bir krizin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Görevden ayrılan Sayın Özgür Özel ve yanındaki değerli milletvekili arkadaşlarımız, kendilerine bir çıkış yolu arıyor. Artık bundan sonra CHP'de siyaset yapabilme olanaklarının kalmadığını kendileri de görüyor. Bu da olayın olağan akışı. Bunda bir yanlış durum yok, hepimiz görüyoruz yaşananları. 'Bu çerçevede nasıl bir yol izleyebiliriz? Önümüzdeki seçimlerde partimizi ya da kendimizi nasıl yeniden siyaset sahnesinde tutabiliriz?' arayışındayken eskiden yok etmeye çalıştıkları, 'kapansın', 'gelsin' dedikleri DSP, ilk akıllarına gelmiş ve bize müracaat etmişler. 'Biz topluca DSP'ye geçelim, mecliste büyük bir grup kuralım. DSP'nin kurultayında yönetimi bize verir misiniz?' Kusura bakmayın, DSP kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi olmadı hiçbir zaman. DSP, 41 yıllık temiz geçmişiyle Bülent Ecevit'in adıyla müsemma Türkiye'nin en dürüst, vatansever, milliyetçi, halkçı siyasi partisidir ve böyle kalmaya devam edecektir."

#4
Foto - O partiye kapağı atmaya çalışmışlardı! Özgür Özel’in feleğini şaşırtacak açıklama geldi: Biz, kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi değiliz

Kongreye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, DSP Bursa İl Başkanı Mehmet Seskır ve partililer katıldı.

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