Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar
ABD merkezli savunma sanayi devi Lockheed Martin, aralarında Almanya, Japonya ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu müttefik ülkelerden ödemelerini aldığı halde Patriot hava savunma sisteminin kalbi olan PAC-3 füzelerini teslim edemedi. Berlin Hava Gösterisi'nde (ILA) açıklama yapan şirket yöneticileri, üretim kapasitesini artırmalarına rağmen tedarik takvimine ilişkin net bir tarih veremeyeceklerini kabul etti.