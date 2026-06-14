Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

Pentagon ile yapılan 4,7 milyar dolarlık devasa anlaşma kapsamında Lockheed Martin, yıllık PAC-3 füzesi üretim kapasitesini 650 adetten 2033 yılına kadar 2 bin adede çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak özellikle Ortadoğu'da derinleşen İran merkezli çatışmalar ve küresel gerilimler, Batı dünyasının silah stokları üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu.