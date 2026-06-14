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Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar
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Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

ABD merkezli savunma sanayi devi Lockheed Martin, aralarında Almanya, Japonya ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu müttefik ülkelerden ödemelerini aldığı halde Patriot hava savunma sisteminin kalbi olan PAC-3 füzelerini teslim edemedi. Berlin Hava Gösterisi'nde (ILA) açıklama yapan şirket yöneticileri, üretim kapasitesini artırmalarına rağmen tedarik takvimine ilişkin net bir tarih veremeyeceklerini kabul etti.

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Foto - Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

Küresel savunma sanayisinin en büyük aktörlerinden olan ABD merkezli silah üreticisi Lockheed Martin, aralarında Almanya, Japonya, Polonya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu müttefik ülkeleri derinden sarsacak bir itirafta bulundu.

#2
Foto - Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Brian Dunn, Berlin Hava Gösterisi'nde (ILA) yaptığı açıklamada, Patriot hava savunma sistemlerinin hayati kalbi olan PAC-3 önleme füzelerinin üretimi üç katına çıkarma sözü vermelerine rağmen, bu füzelerin hangi ülkeye ne zaman teslim edileceğini kesin olarak söyleyemediklerini belirtti.

#3
Foto - Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

Şirket, üretilen füzelerin müttefiklere dağıtım stratejisini ve öncelik sıralamasını kendilerinin değil, tamamen ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) kontrol ettiğini vurguladı.

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Foto - Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

Pentagon ile yapılan 4,7 milyar dolarlık devasa anlaşma kapsamında Lockheed Martin, yıllık PAC-3 füzesi üretim kapasitesini 650 adetten 2033 yılına kadar 2 bin adede çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak özellikle Ortadoğu'da derinleşen İran merkezli çatışmalar ve küresel gerilimler, Batı dünyasının silah stokları üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu.

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Foto - Parayı peşin aldılar ama teslimat yok! Savunma sanayii devinden büyük fiyasko: Anlaşmalar patlayınca kıvırmaya başladılar

Şirketin füze bölümü yöneticilerinden Paula Hartley de yabancı hükümetlerle yaptıkları görüşmelerde ABD’li savunma müteahhitlerine karşı artan bir güvensizlik ve hayal kırıklığı hissettiklerini kabul ederek, gecikmelerden dolayı teslimat listelerinin sürekli revize edildiğini doğruladı.

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