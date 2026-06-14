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KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

Türk savunma sanayisinin en kritik projelerinden biri olan ANKA-3, 2026 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Altıncı nesil savaş konseptinin başrol oyuncusu olması beklenen insansız platform, çift motorlu versiyonuyla ses hızını aşarak muharip uçak KAAN ile süpersonik hızlarda ortak görev icra edecek. Hava-hava füzeleriyle donatılmış KIZILELMA ve 2000 libre GAZAP mühimmatı taşıyan ANKA-3 filolarının bir araya gelmesi, Türkiye'nin gökyüzündeki caydırıcılığını küresel ölçekte eşsiz bir seviyeye taşıyacak.

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Foto - KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

Türk savunma sanayisinin özgün platformlarından ANKA-3 için geri sayım resmen başladı. 2026 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanan ANKA-3, altıncı nesil savaş uçağı konseptinin temel taşlarından biri olacak.

#2
Foto - KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

Geliştirilen çift motorlu versiyonuyla ses hızını aşma yeteneğine kavuşacak olan ANKA-3, milli muharip uçak KAAN ile birlikte süpersonik hızlarda görev icra edebilecek. Platformun 2000 libre ağırlığındaki GAZAP mühimmatı ile donatılması, hava-yer kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.

#3
Foto - KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

Öte yandan, hava-hava füzeleri ile teçhiz edilen KIZILELMA filoları ile koordineli şekilde görev yapacak olan bu sistemler, gökyüzündeki stratejik gücü pekiştirecek.

#4
Foto - KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde hayata geçirilecek bu entegre yapı, caydırıcılık kapasitesini benzeri görülmemiş bir noktaya taşıyacak. İnsansız hava araçlarının muharebe sahasındaki dominant rolü, bu projelerle birlikte yeni bir boyuta evriliyor. Türkiye’nin gökyüzündeki bu teknolojik üstünlüğü, bölgesel güç dengelerinde de kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

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Foto - KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

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