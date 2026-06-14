KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı

Türk savunma sanayisinin en kritik projelerinden biri olan ANKA-3, 2026 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Altıncı nesil savaş konseptinin başrol oyuncusu olması beklenen insansız platform, çift motorlu versiyonuyla ses hızını aşarak muharip uçak KAAN ile süpersonik hızlarda ortak görev icra edecek. Hava-hava füzeleriyle donatılmış KIZILELMA ve 2000 libre GAZAP mühimmatı taşıyan ANKA-3 filolarının bir araya gelmesi, Türkiye'nin gökyüzündeki caydırıcılığını küresel ölçekte eşsiz bir seviyeye taşıyacak.