Dede ve toruna büyük şok! Nadide Sultan'ın hesabı üzerinden...

Melike Sarıtaş hesapları çalındığı iddiasında bulunduğu kişiyle olan diyaloğu hakkında, “1 Temmuz gecesi, saat 01.59 sıralarında bana şarkıcı Nadide Sultan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj geldi, kendisi daha öncede konuştuğum çok sevdiğim bir insandır. Gelen mesajda ‘ifşamın çıktığı, +18 bir sitede yayınlandığını’ belirtti, bu mesajı aldığımda zaten olayı anlamaya başladım internetten kısa bir araştırma yaparak, Nadide Sultan dâhil daha birçok mavi tikli veya kitlesi olan ünlü ve fenomenlerin hesabının çalındığını günlerdir alamadıklarını okudum. Daha sonra Nadide Sultan adı altında bana ulaşan numara ve sosyal medyadan engelledim. Çalan kişi beni aradı fakat açmadım sonrasında hala inandırmak için çaldığı diğer hesaplardan da ‘ifşan yayılmış’ diye mesaj atmaya devam etti. Baktı olmuyor 6000 takipçisi olan bir sosyal medya sayfasından çaldığını kabul etti ve inanmadığıma şok olduğunu belirtti. Bu duruma çok üzüldüm. Bu hesabımızı defalarca çalmaya çalışmaları ve 2 3 yıl önce bizim hesabımız bir hacker tarafından çalınmıştı. Dedemin nasıl üzüldüğünü hatırlayanlar bilir, artık iyilik yapan insanlara dokunmasınlar ben eğer bugün gerçekten birisinin hakkımda bir pislik yayınladığına inansaydım bunca insan yine sandalyesiz kalacaktı yani umutlarını çalacaklardı” diye konuştu.