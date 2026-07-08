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200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'nın korkulu rüyası haline gelen efsanevi askeri birliği Yeniçeriler, uzun bir aradan sonra görkemli bir şekilde sahalara döndü. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile omuz omuza görev yapan Yeniçeriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılandığı resmi törene damgasını vurdu. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, bu adımın stratejik ve kültürel bir gereklilik olduğunu belirtti.

#1
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Osmanlı tarihinin sembol gücü olan Yeniçeriler, 200 yıllık bir aranın ardından devlet protokolüne yeniden dahil edildi.

#2
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile birlikte görev yapan Yeniçeri birlikleri, tören alanında tarihi bir atmosfer oluşturdu.

#3
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Osmanlı’nın askeri disiplinini ve ihtişamını yansıtan bu özel birlikler, töreni izleyenlerden büyük ilgi gördü.

#4
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, bu uygulamanın senelerdir dile getirilen bir temenni olduğunu vurgulayarak, devlet törenlerinde Yeniçerilerin kullanılmasının kültürel hafıza açısından kritik olduğunu ifade etti.

#5
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Yeniçerilerin tören kıyafetleri ve geleneksel duruşları, diplomatik etkinliklerde Türkiye'nin tarihi mirasını ön plana çıkarmayı hedefliyor.

#6
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

Modern ordu unsurlarıyla uyum içerisinde hareket eden birlikler, törenin ciddiyetini ve tarihsel derinliğini artırdı. Uzmanlar, bu adımın Türkiye’nin köklü devlet geleneğini dünyaya göstermek adına atılmış çok doğru bir hamle olduğu görüşünde birleşiyor.

#7
Foto - 200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı

İlerleyen süreçte, devlet nezdindeki üst düzey kabullerde Yeniçeri alayının daha sık kullanılması bekleniyor.

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