200 yıl sonra devlet törenindeler! Trump’ı Yeniçeri alayı karşıladı, Osmanlı’nın muhteşem askerleri dönüş yaptı
Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'nın korkulu rüyası haline gelen efsanevi askeri birliği Yeniçeriler, uzun bir aradan sonra görkemli bir şekilde sahalara döndü. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile omuz omuza görev yapan Yeniçeriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılandığı resmi törene damgasını vurdu. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, bu adımın stratejik ve kültürel bir gereklilik olduğunu belirtti.