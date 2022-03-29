DEAŞ’ın yeni sezonu sahnede! Dikkat çeken İsrail ayrıntısı

İsrail makamları işgal altındaki Hedera kentinde 2 polisin terör saldırısı sebebiyle öldüğünü duyurdu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Terör örgütü, ortaya çıktığı günden beri ilk kez İsrail’e yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu. Saldırının ABD, İsrail, BAE, Mısır, Bahreyn Dışişleri Bakanlarının Necef Zirvesi sırasında yaşanması ise dikkat çekti. Sömürgeci Batı’nın Irak hapishanelerinden türetip İslam dünyasının başına bela ettiği terör örgütü DEAŞ İsrail’e yönelik saldırıları üstlenmeye başladı. Ortaya çıktığı günden beri Müslümanlara yönelik katliamlarıyla gündemden düşmeyen terör örgütü 2 İsrail polisinin öldüğü terör saldırısını üstlendiğini duyurdu. İşgal altındaki Filistin’in Hedera kentinde 2 saldırgan İsrail polisine ateş açtı. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen saldırıda, 2 polis öldü, 3 polis yaralandı. Saldırganların ülkenin kuzeyindeki Arap beldesi olan Ummu'l-Fahm’da ikamet eden ve İsrail vatandaşı olduğunu duyuran İsrail polisi, saldırının terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğunu duyurdu. Alınan bilgilere göre 2 saldırgan İsrail güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu ölü ele geçirildi.