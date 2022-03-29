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DEAŞ’ın yeni sezonu sahnede! Dikkat çeken İsrail ayrıntısı

2022-03-29 09:07:54
DEAŞ’ın yeni sezonu sahnede! Dikkat çeken İsrail ayrıntısı

İşgal altındaki Filistin’in Hedera kentinde 2 kişi, 2 polisi öldürdükten sonra etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan birinin Türkiye tarafından DEAŞ şüphelisi olarak Israil’e iade edildikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Saldırının ABD, Israil, BAE, Mısır ve Bahreyn Dışişleri bakanlarının Necef Zirvesi sırasında yaşanması akıllarda soru işareti oluşturdu.

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Foto - İsrail makamları işgal altındaki Hedera kentinde 2 polisin terör saldırısı sebebiyle öldüğünü duyurdu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Terör örgütü, ortaya çıktığı günden beri ilk kez İsrail’e yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu. Saldırının ABD, İsrail, BAE, Mısır, Bahreyn Dışişleri Bakanlarının Necef Zirvesi sırasında yaşanması ise dikkat çekti. Sömürgeci Batı’nın Irak hapishanelerinden türetip İslam dünyasının başına bela ettiği terör örgütü DEAŞ İsrail’e yönelik saldırıları üstlenmeye başladı. Ortaya çıktığı günden beri Müslümanlara yönelik katliamlarıyla gündemden düşmeyen terör örgütü 2 İsrail polisinin öldüğü terör saldırısını üstlendiğini duyurdu. İşgal altındaki Filistin’in Hedera kentinde 2 saldırgan İsrail polisine ateş açtı. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen saldırıda, 2 polis öldü, 3 polis yaralandı. Saldırganların ülkenin kuzeyindeki Arap beldesi olan Ummu'l-Fahm’da ikamet eden ve İsrail vatandaşı olduğunu duyuran İsrail polisi, saldırının terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğunu duyurdu. Alınan bilgilere göre 2 saldırgan İsrail güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu ölü ele geçirildi.

İsrail makamları işgal altındaki Hedera kentinde 2 polisin terör saldırısı sebebiyle öldüğünü duyurdu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Terör örgütü, ortaya çıktığı günden beri ilk kez İsrail’e yönelik bir saldırıyı üstlenmiş oldu. Saldırının ABD, İsrail, BAE, Mısır, Bahreyn Dışişleri Bakanlarının Necef Zirvesi sırasında yaşanması ise dikkat çekti. Sömürgeci Batı’nın Irak hapishanelerinden türetip İslam dünyasının başına bela ettiği terör örgütü DEAŞ İsrail’e yönelik saldırıları üstlenmeye başladı. Ortaya çıktığı günden beri Müslümanlara yönelik katliamlarıyla gündemden düşmeyen terör örgütü 2 İsrail polisinin öldüğü terör saldırısını üstlendiğini duyurdu. İşgal altındaki Filistin’in Hedera kentinde 2 saldırgan İsrail polisine ateş açtı. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen saldırıda, 2 polis öldü, 3 polis yaralandı. Saldırganların ülkenin kuzeyindeki Arap beldesi olan Ummu'l-Fahm’da ikamet eden ve İsrail vatandaşı olduğunu duyuran İsrail polisi, saldırının terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğunu duyurdu. Alınan bilgilere göre 2 saldırgan İsrail güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu ölü ele geçirildi.

#2
Foto - Terör örgütü DEAŞ ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir kanıt göstermeden saldırının sorumluluğunu üstlendi. Söz konusu saldırı bugüne kadar İsrail’e yönelik hiçbir saldırı düzenlemeyen terör örgütünün üstlendiği ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. Terör örgütü Şubat 2017’de İsrail’in turizm merkezlerinden Eliat roket saldırılarını hedefi olmuştu. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söylemişti. Öte yandan, Necef Çölü'ndeki Sde Boker yerleşim biriminde bir otelde önceki gün başlayan zirve dünkü görüşmelerle sona erdi. Zirvenin kapanışında ev sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile mevkidaşları Antony Blinken (ABD), Samih Şukri (Mısır), Abdullah bin Zayid (BAE), Nasır Burita (Fas) ve Abdullatif bin Raşid el-Zayani (Bahreyn) ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmalarının başında Lapid'e ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden konuk bakanlar, 2 polisin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı

Terör örgütü DEAŞ ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir kanıt göstermeden saldırının sorumluluğunu üstlendi. Söz konusu saldırı bugüne kadar İsrail’e yönelik hiçbir saldırı düzenlemeyen terör örgütünün üstlendiği ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. Terör örgütü Şubat 2017’de İsrail’in turizm merkezlerinden Eliat roket saldırılarını hedefi olmuştu. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söylemişti. Öte yandan, Necef Çölü'ndeki Sde Boker yerleşim biriminde bir otelde önceki gün başlayan zirve dünkü görüşmelerle sona erdi. Zirvenin kapanışında ev sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile mevkidaşları Antony Blinken (ABD), Samih Şukri (Mısır), Abdullah bin Zayid (BAE), Nasır Burita (Fas) ve Abdullatif bin Raşid el-Zayani (Bahreyn) ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmalarının başında Lapid'e ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden konuk bakanlar, 2 polisin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

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Foto - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, terör örgütü DEAŞ'ın yeni tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin gereken adımları atacağını belirtti. Bennett, yaptığı yazılı açıklamada,

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, terör örgütü DEAŞ'ın yeni tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin gereken adımları atacağını belirtti. Bennett, yaptığı yazılı açıklamada, "Menfur katillere karşı sivilleri savunurken ölen polis memurları Shirel Abukarat ve Yezen Falah'ın ölümleri yüreğimizi burktu. Onların kahramanlıklarını unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Bu saldırının DEAŞ destekçilerinin İsrail'deki ikinci saldırısı olduğuna işaret eden Bennett, terör örgütüne karşı gereken adımların atılacağı mesajını verdi. Saldırganlardan 29 yaşındaki İbrahim Agbarieh’in 2016’da Suriye’ye geçiş yaparken Türk polisi tarafından yakalandığı ve İsrail’e iade edildiği ortaya çıktı. DEAŞ’a katılmaya teşebbüsle suçlanan Agbarieh, yargılandığı mahkemede kardeşinin Tel viv’de polis müfettişi olduğunu söyledi. Savunmasında sicilinin temiz olduğunu belirten Agbarieh beraat istedi. İsrail mahkemesi ise Agbarieh’i 1 yıl hapse mahkum etti. Agbarieh 2016-2017 arasında Giloba Hapishanesi’nde cezasını çekti ve serbest bırakıldı. İkinci saldırgan, Eymen Agbarieh’in de Şin Bet tarafından 2017’de tutuklandığı ve 3 hafta sonra herhangi bir suçlama yapılmadan serbest bırakıldığı bildirildi.

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Foto - HAMAS’LA İLİŞKİLENDİRDİLER- Saldırganların Filistin İslamî Hareketi lideri Şeyh Raid Salah ve Hamas’la ilişkilendirilmek istenmesi dikkat çekti. İsrail medyasını iddiasına göre, İbrahim Agbarieh, Gilboa Hapishanesi’nde Hamas mensupları ile temas kurdu. Saldırganlardan diğerinin ise Filistin İslamî Hareketi lider, Kudüs muhafızı Şeyh Raid Salah’la fotoğrafı olduğu öne sürüldü. Söz konusu saldırının zamanlaması dikkat çekti. İsrail’le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn’in yanı sıra Mısır ve ABD Dışişleri Bakanlarının Necef’de düzenlediği zirve sırasında gerçekleşen saldırı, zirveye katılan bakanlar tarafından kınandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid,

HAMAS’LA İLİŞKİLENDİRDİLER- Saldırganların Filistin İslamî Hareketi lideri Şeyh Raid Salah ve Hamas’la ilişkilendirilmek istenmesi dikkat çekti. İsrail medyasını iddiasına göre, İbrahim Agbarieh, Gilboa Hapishanesi’nde Hamas mensupları ile temas kurdu. Saldırganlardan diğerinin ise Filistin İslamî Hareketi lider, Kudüs muhafızı Şeyh Raid Salah’la fotoğrafı olduğu öne sürüldü. Söz konusu saldırının zamanlaması dikkat çekti. İsrail’le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn’in yanı sıra Mısır ve ABD Dışişleri Bakanlarının Necef’de düzenlediği zirve sırasında gerçekleşen saldırı, zirveye katılan bakanlar tarafından kınandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Menfur terör saldırısı, şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının buradaki yaşamın dokusunu korkutma ve zedeleme girişimidir” dedi.

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