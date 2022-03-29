DEAŞ’ın yeni sezonu sahnede! Dikkat çeken İsrail ayrıntısı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, terör örgütü DEAŞ'ın yeni tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin gereken adımları atacağını belirtti. Bennett, yaptığı yazılı açıklamada, "Menfur katillere karşı sivilleri savunurken ölen polis memurları Shirel Abukarat ve Yezen Falah'ın ölümleri yüreğimizi burktu. Onların kahramanlıklarını unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Bu saldırının DEAŞ destekçilerinin İsrail'deki ikinci saldırısı olduğuna işaret eden Bennett, terör örgütüne karşı gereken adımların atılacağı mesajını verdi. Saldırganlardan 29 yaşındaki İbrahim Agbarieh’in 2016’da Suriye’ye geçiş yaparken Türk polisi tarafından yakalandığı ve İsrail’e iade edildiği ortaya çıktı. DEAŞ’a katılmaya teşebbüsle suçlanan Agbarieh, yargılandığı mahkemede kardeşinin Tel viv’de polis müfettişi olduğunu söyledi. Savunmasında sicilinin temiz olduğunu belirten Agbarieh beraat istedi. İsrail mahkemesi ise Agbarieh’i 1 yıl hapse mahkum etti. Agbarieh 2016-2017 arasında Giloba Hapishanesi’nde cezasını çekti ve serbest bırakıldı. İkinci saldırgan, Eymen Agbarieh’in de Şin Bet tarafından 2017’de tutuklandığı ve 3 hafta sonra herhangi bir suçlama yapılmadan serbest bırakıldığı bildirildi.