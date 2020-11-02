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Darma duman olan Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Rus bayrakları diktiler...

2020-11-02 13:30:43
Darma duman olan Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Rus bayrakları diktiler...

Adım adım yenilgiye giden Ermenistan Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de yaşayanları tahliye ederken, BBC Rusça stratejik nokta Laçın'dan çarpıcı bir fotoğrafı sayfasına taşıdı. Dünyanın anbean takip ettiği Dağlık Karabağ savaşında altıncı haftaya girilirken, Rusya'nın yardım çağrısına verdiği yanıtla sarsılan Ermenistan'da cephe hattından kaçış başladı. Azerbaycan ordusu savaş uçaklarıyla Ermenistan mevzilerinin vurulduğu görüntüyü paylaştı. Uluslararası uzmanlar, jetlerin saldırısını Bayraktar TB2'nin kaydettiğini belirtiyor.

#1
Foto - Silahlı insansız hava aracının imha ettiği Ermenistan konvoyunun görüntüleri ise büyük bir heyecan meydana getirdi. Vurulan konvoyda işgalci Dağlık Karabağ yönetiminin lideri Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

Silahlı insansız hava aracının imha ettiği Ermenistan konvoyunun görüntüleri ise büyük bir heyecan meydana getirdi. Vurulan konvoyda işgalci Dağlık Karabağ yönetiminin lideri Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

#2
Foto - Ancak şimdiye kadar söz konusu haberler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Ermenistan tarafı ise Harutyunyan'ın vurulmadığını duyurdu ancak hiçbir görüntü paylaşmadı.

Ancak şimdiye kadar söz konusu haberler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Ermenistan tarafı ise Harutyunyan'ın vurulmadığını duyurdu ancak hiçbir görüntü paylaşmadı.

#3
Foto - Pazartesi sabahı ise Ermenistan birlikleri yine sivilleri hedef aldı, Ağdam ve Ağcabedi'ye bağlı köyleri hedef alan bombardımanlara girişti.

Pazartesi sabahı ise Ermenistan birlikleri yine sivilleri hedef aldı, Ağdam ve Ağcabedi'ye bağlı köyleri hedef alan bombardımanlara girişti.

#4
Foto - Azerbaycan ordusu ise Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdü. Böylece son haftalarda vurularak düşürülen Su-25 sayısı dörde yükseldi.

Azerbaycan ordusu ise Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdü. Böylece son haftalarda vurularak düşürülen Su-25 sayısı dörde yükseldi.

#5
Foto - Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, çatışmaların sürdüğü cephe hattındaki patlamaların Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'den duyulduğunu bildiriyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, çatışmaların sürdüğü cephe hattındaki patlamaların Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'den duyulduğunu bildiriyor.

#6
Foto - Ermenistan savaşta adım adım yenilgiye giderken Hankendi'de yaşayanlar şehirden kaçmaya başladı, AP kentten birçok fotoğraf servis etti.

Ermenistan savaşta adım adım yenilgiye giderken Hankendi'de yaşayanlar şehirden kaçmaya başladı, AP kentten birçok fotoğraf servis etti.

#7
Foto - Otobüslerle tahliye edilenlerin yanı sıra kendi araçlarıyla şehirden ayrılanlar göze çarparken, çobanlar ise sürülerini çatışma bölgesinin dışına çıkarmaya çalışıyor.

Otobüslerle tahliye edilenlerin yanı sıra kendi araçlarıyla şehirden ayrılanlar göze çarparken, çobanlar ise sürülerini çatışma bölgesinin dışına çıkarmaya çalışıyor.

#8
Foto - Uluslararası toplum tarafından tanınmayan işgalci Dağlık Karabağ yönetimi 1166 askerinin öldüğünü belirtiyor ancak uluslararası gözlemciler bu sayıyı binlerle ifade ediyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan işgalci Dağlık Karabağ yönetimi 1166 askerinin öldüğünü belirtiyor ancak uluslararası gözlemciler bu sayıyı binlerle ifade ediyor.

#9
Foto - Dört kez ilan edilen ateşkesler dakikalar içinde bozulurken, Azerbaycan ordusunun stratejik noktadaki tarihi Şuşa kentine beş kilometre kadar yaklaştı. Şuşa, Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

Dört kez ilan edilen ateşkesler dakikalar içinde bozulurken, Azerbaycan ordusunun stratejik noktadaki tarihi Şuşa kentine beş kilometre kadar yaklaştı. Şuşa, Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

#10
Foto - Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak.

#11
Foto - BBC Rusça ekibi ise bir başka stratejik nokta olan Laçın'dan çok çarpıcı bir fotoğrafı yayınladı. Sınırda yer alan Laçın'ın Ermenistan tarafındaki bir tepede Rus bayrakları ve Rus askerleri görülüyor.

BBC Rusça ekibi ise bir başka stratejik nokta olan Laçın'dan çok çarpıcı bir fotoğrafı yayınladı. Sınırda yer alan Laçın'ın Ermenistan tarafındaki bir tepede Rus bayrakları ve Rus askerleri görülüyor.

#12
Foto - BBC Rusça ayrıca Eylül ayında Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinden Dağlık Karabağ'a savaşmak için gelen Armen Aghamyan'ın fotoğrafına da haberinde yer verdi.

BBC Rusça ayrıca Eylül ayında Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinden Dağlık Karabağ'a savaşmak için gelen Armen Aghamyan'ın fotoğrafına da haberinde yer verdi.

#13
Foto - Azerbaycan ordusu Laçın koridoruna doğru ilerlerken, top atışları ve patlama sesleri zemini titretiyor. Bölgede yaşayanların tümü Laçın'ı terk etmiş durumda, yalnızca şehri savunmaya çalışan Ermenistan askerleri var.

Azerbaycan ordusu Laçın koridoruna doğru ilerlerken, top atışları ve patlama sesleri zemini titretiyor. Bölgede yaşayanların tümü Laçın'ı terk etmiş durumda, yalnızca şehri savunmaya çalışan Ermenistan askerleri var.

#14
Foto - Bütün Ermenilere şehri savunma çağrıları yapılırken, başkent Erivan çevresinde eğitim alan gönüllülerin fotoğraflarını Reuters haber dünyaya ajansı servis etti.

Bütün Ermenilere şehri savunma çağrıları yapılırken, başkent Erivan çevresinde eğitim alan gönüllülerin fotoğraflarını Reuters haber dünyaya ajansı servis etti.

#15
Foto - Foto muhabiri Gleb Garanich'in çektiği karelerde aralarında çocuklar, genç kadınlar ve yaşlıların da olduğu grubun Erivan dışındaki askeri kampta eğitim aldıkları görüldü. Fotoğraflarda ilk dikkat çeken ayrıntı, eğitime katılanların yüzlerine yansıyan umutsuzluğun net şekilnde okunmasıydı.

Foto muhabiri Gleb Garanich'in çektiği karelerde aralarında çocuklar, genç kadınlar ve yaşlıların da olduğu grubun Erivan dışındaki askeri kampta eğitim aldıkları görüldü. Fotoğraflarda ilk dikkat çeken ayrıntı, eğitime katılanların yüzlerine yansıyan umutsuzluğun net şekilnde okunmasıydı.

#16
Foto - Cephe hattında gittikçe sıkışan Ermenistan ordusunun gönüllülere nişan almanın yanı sıra ip inişi eğitimleri veriyor. Reuters'ın fotoğraflarında, silahlı eğitim sırasında bazı gönüllülerin askeri üniforma giydiği bazılarının ise eşofmanla eğitime katıldığı göze çarptı.

Cephe hattında gittikçe sıkışan Ermenistan ordusunun gönüllülere nişan almanın yanı sıra ip inişi eğitimleri veriyor. Reuters'ın fotoğraflarında, silahlı eğitim sırasında bazı gönüllülerin askeri üniforma giydiği bazılarının ise eşofmanla eğitime katıldığı göze çarptı.

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