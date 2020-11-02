2020-11-02 13:30:43 Darma duman olan Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Rus bayrakları diktiler...
Adım adım yenilgiye giden Ermenistan Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de yaşayanları tahliye ederken, BBC Rusça stratejik nokta Laçın'dan çarpıcı bir fotoğrafı sayfasına taşıdı. Dünyanın anbean takip ettiği Dağlık Karabağ savaşında altıncı haftaya girilirken, Rusya'nın yardım çağrısına verdiği yanıtla sarsılan Ermenistan'da cephe hattından kaçış başladı. Azerbaycan ordusu savaş uçaklarıyla Ermenistan mevzilerinin vurulduğu görüntüyü paylaştı. Uluslararası uzmanlar, jetlerin saldırısını Bayraktar TB2'nin kaydettiğini belirtiyor.