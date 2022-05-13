Damar tıkanıklığına iyi gelen besinler

Uskumru Uskumruda bulunan omega 3 yağ asitleri, kalp ve damar sağlığı için gerçek bir yardımcıdır. 100 gramında 1.2 gr omega 3 (EPA ve DHA) ile uskumru, vücuda günlük EPA ve DHA alımının 2 katından fazlasını sağlar. Çalışmalar, omega 3 tüketiminin kalp ve damar hastalıkları riskini büyük ölçüde azalttığını göstermiştir. Bu yağ asitleri damarların esnekliğine etki ederek ve vücut içi iltihabı önleyerek kan pıhtılarının oluşumuna karşı savaşmaya yardımcı olur. Uskumru selenyum açısından da zengin olduğu için antioksidan özelliklere sahiptir. Bu mineral vücutta serbest radikal oluşumunu engeller. Serbest radikallerin fazlalığı, özellikle kırmızı kan hücrelerini bozdukları için kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur.