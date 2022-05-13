Damar tıkanıklığına iyi gelen besinler

Çalışmalar, çok miktarda meyve ve sebze (günde 8-9 porsiyon) tüketmenin, damar sertliği ve damarlarda plak birikimi riskini yüzde 40'a kadar azalttığını gösteriyor. Önemli miktarda antioksidan içeren meyve ve sebzeler kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Bitkilerde bulunan antioksidan polifenoller, aterosklerotik plakların oluşumuna neden olan lipoproteinlerde bulunan kötü kolesterolün oksidasyonunu engeller. Bu nedenle, bu antioksidanların varlığı atardamarlar ve kalp sağlığı için gereklidir. Damarları açan 10 besin İşte doğal olarak kan dolaşımınızı iyileştiren ve kalp ve damar hastalıkları risklerini düşüren 10 sağlıklı besin.