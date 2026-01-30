  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar mı geliyor? Rıdvan Dilmen’den bomba iddia Muradiye Şelalesi’nde hayat buz kesti Açık açık ilan etti: Tümer Metin’den tartışma oluşturan sözler: '3 maç sonra küfür ederler' Yok artık daha neler: Gol atamayan forvet 55 milyon euro! Abraham 21'e gitti Yerli gen tedavisi araştırma ürünü için start veridi Sodanın hem faydası hem zararı çıktı! Oytun Erbaş'tan 'soda' açıklaması! Flaş açıklama Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

Mantar sevmeyenleri bile lezzetiyle mest ediyor, tadına doyum olmuyor diyenleri duyar gibiyiz... Onun için bu tarifleri uygulama zamanı geldi de çattı...

#1
Foto - Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

Beyaz kültür mantarına göre daha yoğun lezzeti ve etli dokusuyla son yıllarda mutfaklarda sıkça karşımıza çıkan kestane mantarı, bambaşka aroması ve enfes lezzetiyle deneyenleri mest ediyor. Kestane mantarı ile deneyebileceğiniz ve farklı bir lezzet katabileceğiniz bu 3 farklı tarif, bir kere tadına vardığınızda bir daha bırakamayacağınız bir lezzet sunuyor.

#2
Foto - Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, binlerce yıldır gerek gıda, gerekse tıbbi amaçlı kullanılmış olan kestane mantarını mercek altına alıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

#3
Foto - Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

MANTAR ÇORBASI MALZEMELER 9-10 adet kestane mantarı 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 yemek kaşığı un 1 diş sarımsak 1 küçük kuru soğan 1 su bardağı süt 5 su bardağı su Karabiber Tuz YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğruyoruz. Tereyağını eritip, zeytinyağı ekliyoruz ve mantarları ısınan yağda sote ediyoruz. Daha sonra soğan, sarımsak ve unu ekliyoruz. Biraz daha kavurup suyunu ekliyoruz. Kaynadıktan sonra bir bardak sütü ekliyoruz. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atıyoruz. Kaselere paylaştırarak, servis ediyoruz.

#4
Foto - Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

BEŞAMEL SOSLU MANTAR MALZEMELER 1 adet büyük soğan 5 adet yeşil biber 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı salça 2 adet kapya biber Yarım kilo mantar Tuz Pul biber Karabiber Kimyon Kekik BEŞAMEL SOS İÇİN: 1.5 yemek kaşığı margarin 1 dolu yemek kaşığı un 2 su bardağı süt ÜZERİ İÇİN: Kaşar peyniri

#5
Foto - Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

YAPILIŞI: Tavaya sıvı yağı koyuyoruz. Doğranmış sebzeleri yağda kavuruyoruz. Salçayı ekliyoruz, bir müddet daha kavurup, az miktarda su ekliyoruz. Üzerine mantarı ekliyoruz, baharatlarını atıp karıştırıyoruz. Biraz kavurup bir fırın kabına alıyoruz. Beşamel sos için; tencereye yağı alıp eritiyoruz. Sonra unu ekleyerek karıştırıyoruz ve bir-iki dakika kavurduktan sonra azar azar sütü ekleyip, karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Muhallebi kıvamından daha cıvık olunca altını kapatıyoruz ve yemeğimizin üzerine döküyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpiyoruz ve 200 derece fırında pişiriyoruz.

#6
Foto - Damakları çatlatacak enfes bir lezzet tarifesi daha! Denemeyen bin pişman... Mantar sevmeyenleri bile...

ÇITIR BÖREK MALZEMELER 3 adet yufka SOS İÇİN: 1.5 su bardağı yoğurt 2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için) 125 gr. oda sıcaklığında margarin İÇİ İÇİN: Yarım kg. mantar 1 adet soğan 3 adet sivri biber 1 adet domates Kekik Karabiber Kimyon Kırmızı biber Tuz Limon (mantarın kararmaması için) YAPILIŞI: Mantarları yıkayıp, ince ince doğruyoruz. İçi için; doğradığımız soğanı, biberi ve domatesi sıvı yağda kavuruyoruz. Üzerine mantarları, limon suyunu ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Sonra baharatları ve tuzu ilave edip, karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Sosu için; yoğurt, yumurta ve erimiş yağı karıştırıyoruz. Yufkayı düz zemine seriyoruz. Sosun yarısını yufkaya döküp, her tarafına yayıyoruz. İkinci yufkayı üzerine serip kalan sosu her yerine yayıyoruz. Üçüncü yufkayı da serip, 16 parçaya bölüyoruz. Her parçanın üzerine mantarlı harçtan paylaştırıp, parmak şeklinde sarıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 180 derece fırında pişiriyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.
Gündem

AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.

Avrupa Parlamentosu, TÜRKİYE düşmanlığıyla gözü dönmüş müptezellerin suratına inen tarihi bir ayara sahne oldu. AFD Milletvekili Tomasz Froe..
Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu
Gündem

Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İsmail Hünerlice hocanın Suriye’deki teröristler için yürüyenlere tepki göstermesi ve teröristl..
Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Gündem

Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

İran’da fitne ateşinin camilere sıçraması üzerine Lahican Cuma İmamı Hüccet’ül-İslam Süleymani, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı...
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"
Dünya

Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23