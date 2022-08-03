2022-08-03 15:23:12 Daire fiyatına satılık ada
İskoçya’da Glasgow’un batısındaki Arran Adası açıklarında yer alan Pladda Adası, 350 bin sterline (7 milyon 661 bin 500 TL) satışa çıkarıldı.
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İskoçya’da Glasgow’un batısındaki Arran Adası açıklarında yer alan Pladda Adası, 350 bin sterline (7 milyon 661 bin 500 TL) satışa çıkarıldı.
113 dönümlük adanın üzerinde 1790’da yapılan bir deniz feneri, ufak bir ev, beş yatak odalı büyük bir ev, güneş panelleri, birkaç kulübe ve ufak bir iskele bulunuyor.
Adanın fiyatı, İskoçya’nın Rangers futbol takımı ile ünlü Glasgow şehrindeki birçok daireden ucuz olduğu ifade edildi.
Adanın fiyatı ise 350 bin sterlin, yani 7 milyon 661 bin 500 TL olarak belirlendi.
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