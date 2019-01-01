Daha önce duymadığınız 10 melez hayvan

Fotomontaj yöntemiyle oluşturulup internette paylaşılan melez hayvanları görmüşsünüzdür. Bu hayvanlar ise tamamen gerçek ve en ufak bir bilgisayar hilesi yok! İşte farklı hayvanların çiftleşmesiyle ortaya çıkan insana şaşkınlık veren hayvanlar...
1. ZEBRA AT = ZEBRAT (ZEBROİD) | Zebrat, bir zebra ve atın çiftleşmesi sonucu doğan yavrudur. Çoğu zaman baba zebradır. Erkek eşek ve dişi zebranın çiftleştiği de görülse de, buna nadir rastlanır. 19. yy'dan beri yetiştirilen zebratlar renk karışımları ile çok farklı bir görünüme sahiptir. Açıkçası resimlerde fotomontaj hilesi olmadığına inanmak güç.
2. YABANİ KEDİ EVCİL KEDİ = EVANİ KEDİ (SAVANNAH) | Evani kedi, Afrika yabani kedisi ile evcil bir kedinin çiftleştirilmesi sonucu oluştu. Farklı türlerin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan bu kedi evcil olmaya daha yatkın.
3. DEVE LAMA = DEVMA (CAMA) | Deve ve lamanın çiftleşmesi sonucu doğan bu hayvan 1995 yılından bu yana türünün tek örneği. Devma'nın kamburu yok ve lamanın kabarık tüylerine sahip. Deve ve lama kulaklarının uzunluğunun ortalaması boyutunda kulaklara sahip devma , devenin güçlü ve çöl şartlarına uygun bacaklarını almış.
4. ASLAN KAPLAN = ASPLAN (LİGER) |Erkek aslan ile dişi kaplanın çiftleşmesi sonucu olan yavruya asplan denir. Kaslan, gövdesini kaplayan çizgileri olan dev bir aslana benzer. Sibirya kaplanları en büyük safkan alttür olsa da, kaslanlar dünyadaki en büyük kedilerdir. Kaslan, tıpkı kaplan gibi yüzmeyi sever. Bu yönüyle kesinlikle aslana çekmemiştir. Erkek bir kaplan ve dişi bir aslanın çiftleşmesiyle oluşan melez hayvan ise kaslandır.
5. BUFALO İNEK = BUFNEK (BEEFALO) | Bufalo ve ineğin çiftleşmesi sonucu oluşan bufnek eti, sığır etinden daha az yağlıdır ve kolestrol oranı daha düşüktür. Çoğu tüketicinin bu etten haberi yoktur, ürün yalnızca Seattle'daki birkaç dükkanda satılmaktadır. Bufnek yetiştiricisi Mark Merril bufnek eti için, "Kırmızı ete göre çok daha yoğun bir aroması var ve daha sulu," diyor.
6. JAGUAR KAPLAN = JAGGER | Jagger, erkek jaguarla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan yavruya verilen isim. Bu isim İngilizcedeki jaguar (Jaguar) ve kaplan (tiger) kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir. (Akıllara hemen Mick Jagger'ı getirmekte.)
7. KATİL BALİNA YUNUS = WHOLPHIN | Dünya üzerinde, sadece Hawaii'deki Sea Life Park'ta bulunmaktadır. Buradaki katil balina ile yunus'un çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melezlerdir.
8. ZEBRA EŞEK = ZEDONK | ABD’nin Georgia eyaletinde koruma altındaki Chestatee Doğal Yaşam Merkezi’nde, bir eşek ile zebranın çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan bu türün babası zebra, annesiyse bir eşek.
9. LEOPAR ASLAN = LEOLAN (LEOPON) | Leolan, erkek leopar ile dişi aslanın çiftleşmesi sonucu doğan bir hayvan. Kafası aslanınkine, gövdesi ise leoparınkine benzeyen leolan ilk kez 1910 yılında Hindistan, Kolhapur'da dünyaya geldi.
10. KOYUN KEÇİ = BOTSVANA TÜRÜ | Koyun ve keçinin çiftleşmesi sonucu oluşan hayvan 2000 yılında Botsvana'da veterinerler tarafından belgelendi. Botsvana Türü isimli canlı dişi keçi ile erkek koyunun çiftleşmesi ile meydana geldi. Kıvır kıvır tüylerle kaplı derisinin üzerinde bir de sert tüylerden oluşan bir katman bulunuyor. Uzun keçi bacakları ve ağır koyun gövdesine sahip Botsvana türü kısır olsa da, cinsellik dürtüleri var. 10 aylıkken kısırlaştırılmasının sebebi ise baş belasına dönüşüyor olması oldu.
BONUS: EŞEK AT = KATIR | 'Acemi katır kapı önünde yük indirir' demişler. O diğerleri gibi tuhaf ve ilginç, hele bilinmedik hiç değil ama listeye almazsak olmazdı. Katır, sadece Türkiye'de melez hayvan denince akla gelen ilk isim.Katır, dişi atın (kısrak) ve erkek eşeğin (aygır) çiftleşmesiyle meydana gelen kısır tek toynalı atın ve eşeğin melezine denilir. Daha az görülen, erkek at ile dişi eşek çiftleşirse bardo ya da ester denen at görünümünde ama eşek iriliğinde bir melez hayvan meydana gelir. Bardo attan çok katıra benzer ama eşeğin bütün özelliklerini taşır. Bardo katırdan daha az dayanıklı olduğu için az yetiştirilir. Katırlar kısır hayvandır. Ama tıpta bazı ilginç gelişmeler olabiliyor. Dünya’da yaklaşık 60 katırın doğum yaptığı tespit edildi.