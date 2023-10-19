Daha önce böyle zeytinyağı yediniz mi?

Soslarda kullanılabilir. Bu ürün bizim için çok kıymetli. Onun için de sınırlı miktarda ürettik biz bu ürünü. Biz aroma kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Bu ürün Finike’den gelen portakallar ile birlikte sıkıldı. Bu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.