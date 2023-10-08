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Yaşam
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Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

2023-10-08 11:59:22
Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye’deki iki dev projeye ödül verdi.

#1
Foto - Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Zigana Tüneli ‘yapım metodolojisi’, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise ‘kalite yönetimi’ kategorisinde birinci seçildi. Özellikle Eğiste Hadimi Viyadüğümüz, tüm jüriler tarafından birinci seçilerek bu kategoride önemli bir başarıya imza attı” dedi.

#2
Foto - Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

IRF, 2023 Global Başarı Ödüllerini açıkladı. Her yıl düzenlenen ödül töreni ile yenilikçi projeler ve bu alanda çalışan başarılı isimlere ödül veren IRF, 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Türkiye’den Zigana Tüneli projesini ‘yapım metodolojisi’ kategorisinde, Eğiste Hadimi Viyadüğü projesini ise ‘kalite yönetimi’ kategorisinde en iyi proje seçerek ödüle layık gördü.

#3
Foto - Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerin daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019 yılında ‘dizayn’ kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında ‘proje finansmanı ve ekonomi’ kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ‘yapım metodolojisi’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. IRF 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında Zigana Tüneli ‘yapım metodolojisi’, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise ‘kalite yönetimi’ kategorisinde birinci seçildi. Özellikle Eğiste Hadimi Viyadüğümüz, tüm jüriler tarafından birinci seçilerek bu kategoride önemli bir başarıya imza attı. Projelerimiz, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin projelerini geçerek mühim bir başarı elde etmiştir. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

IRF’nin şimdiye kadar 30 ülkeden 150’den fazla projeye ödül verdiğini belirten Uraloğlu, “Türkiye’nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli ve ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü konumunda olan Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün uluslararası alanda en iyi proje seçilerek ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Bu başarı ve gururun asıl sahibi bize güvenen milletimizdir. Biz bu ülkeye, bu millete aşığız ve biliyoruz ki aşk ile çalışan yorulmaz. ‘Her alanda lider ülke Türkiye’ hedefiyle çıktığımız bu yolda ülkemiz için aşkla çalışmaya, milletimizin hizmetine yeni projeler sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi; ‘Durmak yok, yola devam” dedi. IRF 2023 Global Başarı Ödülleri 14-17 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde düzenlenecek olan “Roads to Tomorrow (R2T)” konferansında verilecek.

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