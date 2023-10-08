Daha iyisi yok! Türkiye’nin dev projelerinde müthiş başarı

IRF’nin şimdiye kadar 30 ülkeden 150’den fazla projeye ödül verdiğini belirten Uraloğlu, “Türkiye’nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli ve ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü konumunda olan Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün uluslararası alanda en iyi proje seçilerek ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Bu başarı ve gururun asıl sahibi bize güvenen milletimizdir. Biz bu ülkeye, bu millete aşığız ve biliyoruz ki aşk ile çalışan yorulmaz. ‘Her alanda lider ülke Türkiye’ hedefiyle çıktığımız bu yolda ülkemiz için aşkla çalışmaya, milletimizin hizmetine yeni projeler sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi; ‘Durmak yok, yola devam” dedi. IRF 2023 Global Başarı Ödülleri 14-17 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde düzenlenecek olan “Roads to Tomorrow (R2T)” konferansında verilecek.