Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak'ta başlayan ilk taksit ödeme dönemi bugün bitiyor. Ödeme yapılmaması durumunda aylık olarak gecikme faizi işlenecek.

#1
Foto - Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Motorlu taşıtlar vergisinde yılın ilk taksit ödemesi için bugün son gün.

#2
Foto - Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

#3
Foto - Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Motorlu taşıtlar vergisi, dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da ödenebiliyor. Bunun için plaka,, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekiyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

#4
Foto - Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

#5
Foto - Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Ödeme yapılmaması durumunda aylık olarak gecikme faizi de uygulanıyor.

