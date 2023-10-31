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Yaşam
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Daha ehliyetini almadan cezayı yedi

2023-10-31 11:16:02
Daha ehliyetini almadan cezayı yedi

Trafik ekiplerinin ‘güven’ uygulamasında aday sürücü, emniyet kemeri olmadığı için ehliyeti almadan ceza yedi.

#1
Foto - Daha ehliyetini almadan cezayı yedi

Bursa’da trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere karşı denetim gerçekleştirdi. Uygulamaya takılan aday sürücü ise emniyet kemerini takmadığı için ceza yerken, bazı sürücüler ise kurallara uymamasına rağmen dakikalarca itiraz etti.

#2
Foto - Daha ehliyetini almadan cezayı yedi

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşların güven ve huzuru için uygulama yaptı. Denetimlerde ekipler, kemer ve ışık ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

#3
Foto - Daha ehliyetini almadan cezayı yedi

Sürücü kursu aracında eğitim alan aday sürücü, daha ehliyeti almadan kemer ihlali yapınca cezadan da kaçamadı.

#4
Foto - Daha ehliyetini almadan cezayı yedi

Bir taksi sürücüsü ise, adı ‘Kemer Taksi’ olan araçta kemersiz yakalandığı için ceza yedi. Polis ekipleri ışık ihlali yapan sürücüleri de cezaya çarptırdı. Kuralları tanımayan 49 sürücüye 28 bin lira idari ceza kesilirken, bazı sürücüler yalana başvurup duruma itiraz etti.

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