Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Hatay’dan Sivas’a ticaret yapmak için geldiğini ifade eden Emre Dağlar, prefabrik yapının cami olduğunu öğrenince inanamadığını belirterek, “Hayvan alıp satıyorum. Danişmentgazi Mahallesi'ne geldiğimde camiyi gördüm, dikkatimi çekti. İlk başta cami olduğuna inanamadım. Daha çok prefabrik ev gibi duruyordu. Cami yazısını görünce bakmak istedim, kapısı kilitliydi. Mahalle sakinlerine sorduğumda din görevlisinin kısa süre önce tayin edildiğini söylediler. Yeni din görevlisi de gelmemiş, şu an işlevi yok. Namaz kılacaktım ama nasip olmadı. Daha önce böyle bir camiye denk gelmedim, ilk defa burada gördüm” dedi.