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Yaşam
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Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

2024-02-27 11:53:49
Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Sivas'ta bulunan bir yapıyı görenler uzaktan bakınca depo sanıyor ancak yaklaşınca gerçek ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Sivas’ta Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan Sultan Pazarı Camii, görüntüsüyle adeta depoyu andırıyor.

#2
Foto - Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Danişmentgazi Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan Sultan Pazarı Camii, görünüşüyle dikkat çekiyor. İlk bakıldığında depoya benzetilen yapıyı görenler, yaklaştığında cami yazısını görünce şaşkınlık yaşıyor.

#3
Foto - Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Hangi tarihte ibadete açıldığı bilinmeyen caminin minaresi ise ahşap direğe asılı hoparlörlerden oluşuyor.

#4
Foto - Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Hatay’dan Sivas’a ticaret yapmak için geldiğini ifade eden Emre Dağlar, prefabrik yapının cami olduğunu öğrenince inanamadığını belirterek, “Hayvan alıp satıyorum. Danişmentgazi Mahallesi'ne geldiğimde camiyi gördüm, dikkatimi çekti. İlk başta cami olduğuna inanamadım. Daha çok prefabrik ev gibi duruyordu. Cami yazısını görünce bakmak istedim, kapısı kilitliydi. Mahalle sakinlerine sorduğumda din görevlisinin kısa süre önce tayin edildiğini söylediler. Yeni din görevlisi de gelmemiş, şu an işlevi yok. Namaz kılacaktım ama nasip olmadı. Daha önce böyle bir camiye denk gelmedim, ilk defa burada gördüm” dedi.

#5
Foto - Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

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