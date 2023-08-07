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Teknoloji-Bilişim
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Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

2023-08-07 12:14:06
Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

Apple'ın iPhone telefonlarında yer alan AirDrop isimli veri aktarımı özelliği, markanın en sevilen özelliklerinden biri. Zira AirDrop, fotoğraf ve videoların çözünürlüğünü mümkün olduğunca koruyor. iOS 17 güncellemesiyle birlikte AirDrop özellikleri genişleyecek. İşte gelecek yeniliklerden birkaçı...

#1
Foto - Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

AirDrop, Apple'ın işletim sistemi sürümü iOS 7'de kullanıma sunulmasından bu yana, iPhone kullanıcılarının fotoğrafları, videoları, belgeleri ve diğer birçok veriyi Apple cihazlarına nispeten kolaylıkla anında paylaşmaları için tercih edilen bir araç haline geldi. Yaygın popülaritesi göz önüne alındığında, özellik yıllar içinde pek değişmedi. Ancak bu yıl Apple, AirDrop'a bu özelliği şimdiye kadarki en güçlü hale getirecek türden birkaç yeni işlev kazandıracak. Aşağıdaki beş özellik, Apple'ın sonbaharda yayınlamasını beklediğimiz iOS 17 yazılım güncellemesiyle gelecek.

#2
Foto - Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

IOS 17 İLE GELİYOR: NAMEDROP NameDrop, Apple'ın ‌iOS 17‌ önizlemesinde gösterdiği AirDrop özelliğidir. NameDrop, aramak için yeni birinin numarasını yazmak veya numaranıza sahip olmaları için onlara kısa mesaj göndermek yerine, iletişim bilgilerini karşılıklı vermek için ‌iPhone'ları yan yana tutarak çalışır. Yani birine telefon numaranızı vereceğiniz zaman iPhone'larınızı AirDrop'u aktif ettikten sonra yan yana tutmanız yeterli olacak. İki iPhone birbirine yakın tutulduğunda, kişilerin 'Kişi Posteri' görünecek (iOS 17 ile gelecek ve özelleştirebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bir resim olacak). Kullanıcılar daha sonra kişi kartlarında paylaşmak istedikleri numaraları ve e-posta adreslerini seçebilecek. Bu özellik aynı zamanda bir iPhone ile Apple'ın bu yılın sonlarında kullanıma sunacağı yazılım güncellemesini çalıştıran Apple Watch akıllı saatler arasında da çalışacak.

#3
Foto - Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

İÇERİKLERİ PAYLAŞMAK İÇİN YENİ AIRDROP HAREKETİ NameDrop için çalışan aynı iPhone'dan iPhone'a yakınlık hareketi, kullanıcıların fotoğraf ve dosya gibi içerikleri paylaşmasına da imkan tanıyacak. İki telefonu birbirine yaklaştırmak, AirDrop üzerinden aktarımı başlatır ve böylece, Paylaşım Sayfası aracılığıyla AirDrop cihaz bulucudan kişiyi manuel olarak seçmeye yönelik mevcut gereksinimi ortadan kaldırır.

#4
Foto - Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

İNTERNET İLE AIRDROP AirDrop'un şu anda çalışma şekli, herhangi bir aktarımın tamamlanması için diğer kişinin cihazının yakınında durmanıza yönelik. AirDrop'un menzilinden çıkarsanız aktarım başarısız olur ve içerik paylaşılmaz. Bu, özellikle video içeriği gibi çok sayıda büyük dosya gönderip alırken sinir bozucu olabilir. Buna karşılık, iOS 17'de AirDrop menzilinden çıkarsanız, birisiyle paylaşmaya çalıştığınız içerik internet üzerinden güvenli ve tam kalitede gönderilmeye devam edecek. Tek gereksinim, hem sizin hem de alıcınızın iCloud'da oturum açmış olmasıdır.

#5
Foto - Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

SHAREPLAY / AIRDROP SharePlay aracılığıyla paylaşılan bir etkinliği başlatmak için iki iPhone'u birbirine yakın tutmak da kullanılabilir. Bu, ikinizin birlikte müzik dinlemesine veya bir film izlemesine izin verecektir. Ayrıca, yeni SharePlay API'si sayesinde üçüncü taraf geliştiriciler, uygulamalarının hareketi desteklemesini sağlayarak, ayrı cihazlarınızı kullanırken birlikte aynı oyuna girmenize veya aynı akışı izlemenize imkan tanıyacak. MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULANIKLAŞTIRILACAK iOS, siz aktif olarak kabul etmeyi seçmediğiniz sürece herhangi birinin cihazınızda fotoğraf veya belge paylaşmasına izin vermez. Bununla birlikte, AirDrop ile ilgili uzun süredir devam eden bir sorun, gerçekten görmek isteseniz de istemeseniz de, önerilen paylaşılan içeriğin bir önizlemesini cihazınızın ekranında göstermesidir. Bu da insanların istenmeyen müstehcen görüntülere maruz kalmasına neden olmuştu. Apple, ‌iOS 17‌'de bunu önlemek için, AirDrop üzerinden gönderilen ve müstehcenlik gibi hassas içeriğe sahip olabilecek görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştırmak için tasarlanmış yeni bir etkinleştirme özelliği sunuyor. İçerik engellenecek ve sadece 'Göster' butonuna dokunarak görüntülemek mümkün olacak. (Kaynak: MacRumors, Derleyen: Türkiye Gazetesi)

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