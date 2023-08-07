Daha da genişleyecek! İOS 17 ile gelecek 5 müthiş özellik!

SHAREPLAY / AIRDROP SharePlay aracılığıyla paylaşılan bir etkinliği başlatmak için iki iPhone'u birbirine yakın tutmak da kullanılabilir. Bu, ikinizin birlikte müzik dinlemesine veya bir film izlemesine izin verecektir. Ayrıca, yeni SharePlay API'si sayesinde üçüncü taraf geliştiriciler, uygulamalarının hareketi desteklemesini sağlayarak, ayrı cihazlarınızı kullanırken birlikte aynı oyuna girmenize veya aynı akışı izlemenize imkan tanıyacak. MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULANIKLAŞTIRILACAK iOS, siz aktif olarak kabul etmeyi seçmediğiniz sürece herhangi birinin cihazınızda fotoğraf veya belge paylaşmasına izin vermez. Bununla birlikte, AirDrop ile ilgili uzun süredir devam eden bir sorun, gerçekten görmek isteseniz de istemeseniz de, önerilen paylaşılan içeriğin bir önizlemesini cihazınızın ekranında göstermesidir. Bu da insanların istenmeyen müstehcen görüntülere maruz kalmasına neden olmuştu. Apple, ‌iOS 17‌'de bunu önlemek için, AirDrop üzerinden gönderilen ve müstehcenlik gibi hassas içeriğe sahip olabilecek görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştırmak için tasarlanmış yeni bir etkinleştirme özelliği sunuyor. İçerik engellenecek ve sadece 'Göster' butonuna dokunarak görüntülemek mümkün olacak. (Kaynak: MacRumors, Derleyen: Türkiye Gazetesi)