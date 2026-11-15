Dev savunma planı apar topar rafa kalkıyor: F-35 ve füze siparişleri risk altında
Japonya Maliye Bakanlığı'nın Nisan 2027'de başlayacak beş yıllık savunma programı için önerdiği 50-60 trilyon yenlik bütçe teklifi, savunma çevrelerinin beklediği 80 trilyon yenlik kaynağın altında kalarak tedarik planlarını zora soktu. Bütçe kısıtlamasının en somut etkisinin yerli ve yabancı tedarikçilerden yapılacak ABD üretimi F-35 savaş uçağı ile füze siparişlerinin yarıya kadar azaltılması şeklinde görülebileceği belirtildi. İnsansız hava araçlarına yönelik yatırımların korunması beklenirken, iç ekonomik öncelikler ile bölgesel caydırıcılık hedefleri arasındaki bütçe gerilimi Tokyo'da tartışmaya yol açtı.