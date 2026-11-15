Dev savunma planı apar topar rafa kalkıyor: F-35 ve füze siparişleri risk altında

Dolayısıyla bütçedeki olası daralma yalnızca satın alma takvimlerini değil, bu kapasite artışının hızını da etkileyebilir. Bütçe kısıtlamasının en somut etkilerinden birinin savaş uçağı ve füze siparişlerinde görülmesi bekleniyor. Kaynaklara göre bazı yerli ve yabancı tedarikçilerden yapılması planlanan uçak ve füze alımlarının yarıya kadar azaltılması ihtimali bulunuyor. ABD üretimi F-35 savaş uçakları da bu değerlendirmede öne çıkan sistemler arasında. Japonya’nın F-35 filosu, hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir yer tutuyor. Bu platformların tedarik miktarında veya teslimat takviminde yapılacak değişiklikler, ülkenin hava gücünün yenilenme sürecini etkileyebilir.