Dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterildi! Türkiye’ye “O konuda ne olur bize de yardım edin” talebi yağıyor
BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve UNDRR Başkanı Kamal Kishore, Antalya'daki COP31 zirvesi kapsamında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin afet yönetim sisteminin dünyanın en iyileri arasında yer aldığını söyledi. AFAD'ın yerelden ulusala uzanan dikey bütünleşmesine, akademiyle kurduğu güçlü iş birliğine ve afet sonrası dirençli yeniden inşa çalışmalarına dikkat çeken Kishore, Türkiye'nin tecrübesinin küresel ölçekte kullanılması gerektiğini vurguladı. Suriye ile iş birliği yapan ve Panama'dan da destek talebi alan Türkiye'den diğer ülkelere yardım sağlaması yönünde uluslararası camiada büyük bir beklenti oluştuğu ifade edildi.