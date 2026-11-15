Dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterildi! Türkiye’ye “O konuda ne olur bize de yardım edin” talebi yağıyor

Kishore, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da Türkiye'ye gelip incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin afet sonrası çalışmalarını başarılı bulduğunu vurgulayan Kishore, şunları kaydetti: "Türkiye'nin afet yönetim veya afet risk yönetimi sistemi, dünyanın en iyi sistemleri arasında yer alıyor. Türkiye'deki sistemi afet risk yönetimi açısından özel kılan 3 unsur bulunuyor. Birincisi, kapasitenin yalnızca ulusal düzeyde bulunmaması. AFAD'ın ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde varlığı bulunuyor. Şubatta Hatay ve Gaziantep'i ziyaret etmek üzere Türkiye'ye son gelişimde, yalnızca Ankara'da değil, Hatay'da da tesisleri gördüm. Ulusal düzeyden bölgesel ve yerel düzeye kadar uzanan bu dikey bütünleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ziyaret ettiğim birçok ülkede ulusal düzeyde çok güçlü bir kapasite görüyorum ancak bir veya iki kademe aşağıya inildiğinde bu kapasitenin giderek azaldığına şahit oluyorum. Bu nedenle bu unsur çok önemli."