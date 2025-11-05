Daha 1 hafta dolmadan şikayetler patladı: Her ‘efsane’ ve ‘şahane’ diyene kanmayın

“Siparişlerin iptal edilmesi: İndirimli fiyatla verilen siparişlerin “stok yok”, “yanlış fiyatlandırma” gibi gerekçelerle iptal edilmesi; bunun müşteri mağduriyetine yol açması “Fiyat değişiklikleri ve iade sorunları: Örneğin ürün indirimli fiyattan alındıktan sonra fiyat daha da düşüyor ancak aradaki fark müşteriye iade edilmiyor ya da kampanya fiyatı ilan edilirken gerçek olarak o fiyat üzerinden satış yapılmıyor. “Müşteri hizmetleri ve iletişim sorunları: Yoğun kampanya dönemlerinde satış sonrası destek, iade süreçleri, iletişim hattı gibi hizmetlerde aksama yaşanması. “Kargo sektörüne özel şikayetler: Kargo firmaları ile ilgili olarak; kargonun gecikmesi, kaybolması, yanlış adrese teslim edilmesi, hasarlı ürün gelmesi. “Pazaryeri siteleriyle ilgili özel sorunlar: Pazaryerlerinde yanlış/kusurlu ürün teslimi, iptal ve para iadesinde yaşanan gecikmeler, faturasız satış gibi sıkıntılar.” Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı: “İndirime girmeden zam geldi: Fiyat 6 saatte 2 bin 500 TL arttı: Favorilerimde beklettiğim kurutma makinesi için Kasım indirimlerini bekliyordum.