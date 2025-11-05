DHA Giriş Tarihi: Daha 1 hafta dolmadan şikayetler patladı: Her ‘efsane’ ve ‘şahane’ diyene kanmayın
Kasım ayı indirim dönemi yaklaşırken Çözüm platformu Şikayetvar, tüketicilerin en çok şikayet ettiği başlıkları açıkladı. Platform, her yıl artan şikayetlere dikkat çekerek “efsane” indirimlerin ardında sahte kampanyalar, fiyat oyunları ve çevrim içi dolandırıcılık riskleri bulunduğunu belirtti. Şikayetvar, kasım indirimlerinde gelen şikayetlerin ardında sistem hataları, iptal edilen siparişler, fiyat oyunları ve stok sorunlarının olduğunu aktardı. Şikayetvar verilerine göre, tüketiciler, ürünlerin indirim öncesi zamlanmasından, sepet aşamasında fiyat artışı yaşanmasından ve açıklama yapılmadan iptal edilen siparişlerden şikayet ediyor. Kasım indirimlerinin ilk günlerinde bazı kullanıcılar indirim öncesi fiyat yükselişlerini ‘hileli indirim’ olarak nitelendirirken, kimileri de ‘Siparişim iptal edildi, fırsatı kaçırdım’ diyerek mağduriyetini dile getiriyor. Platfrom, kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konuları şöyle sıraladı: “Siparişlerin geç teslim edilmesi ya da hiç ulaşmaması: İndirim dönemindeki yoğunluk nedeniyle kampanya ürünlerinin belirtilen sürede teslim edilememesi. “Yanlış ya da eksik ürün gönderimi: Yanlış model ürün gönderilmesi, ürünün eksik gelmesi ya da farklı bir ürün gelmesi.