Dağlar deliniyor! Ulaşım rahat nefes alacak

Karadeniz Sahil Yolu’nda özellikle yaz aylarında çileye dönüşen transit yük, Trabzon şehir merkezinden alınarak, denize paralel uzanan dağlar arasından sürdürülen projelerle hafifletiliyor. Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi, Akçakale Mahallesi’nden başlayıp Araklı ilçesine kadar uzanıyor. Toplam 54 kilometrelik güzergahıyla transit geçişleri şehir merkezlerinin dışına taşıması planlanan projenin ilk etabında Akçakale-Yıldızlı mahalleleri arasındaki 16,5 kilometrelik bölüm yer alıyor. Trabzon’un ulaşım haritasının yeniden çizildiği Kanuni Bulvarı projesiyle 20 kilometrelik hat devreye girerken, dağlar ve sarp araziler arasında yer alacak Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar 7 farklı noktadan sürüyor. Temeli 3 yıl önce atılan 54 kilometrelik hatta 19 tünelin yanı sıra onlarca köprü, kavşak ve viyadük yer alıyor. 3 şeritli yolun tamamlanmasıyla sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenirken, yürütülen projelerle kentin güneye doğru genişletilerek yeni bir ulaşım aksı kazanması da planlanıyor.