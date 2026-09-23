Dağlar deliniyor! Ulaşım rahat nefes alacak

“Kanuni Bulvarı; Çukurçayır bölgesi sahil aksında Değirmendere bölgesinde buluştu. Devamını devlet kara yoluna yani Maçka yoluna bağlanması için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan Güney Çevre Yolu’nda özellikle yaz döneminde ciddi trafik yükü almaması nedeniyle hem transit yol hem de şehri güneye taşıyacak bir yol olmasıyla önemli gördüğümüz bir yol. Yolun tamamı 54 kilometre. 1’inci etabı, 1 Mayıs 2023 tarihinde o zamanki bakanımız Adil Karaismailoğlu ile beraber temelini atmıştık. İnşallah her şey yolunda giderse Akçaabat ve Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bir kısmı 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bir taraftan da merkez olan Ortahisar ilçesi, Yomra ve Arsin ilçeleri için de imar planlama süreçlerini yürüyoruz.