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Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Başını CHP/Yeni Parti'nin çektiği gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) ağustos ayına ilişkin "Avrupa Aylık Ağ Operasyonları Raporu" yayımlandı.

#2
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

#3
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1424 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1418 uçuşla Amsterdam, 1330 uçuşla Londra Heathrow ve 1321 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

#4
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Antalya Havalimanı da günlük 1040 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olarak belirlendi.

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