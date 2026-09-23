Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerince Merve Turan'ın hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine karnındaki bebeğin kurtarılması için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yapılan müdahaleye rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.