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Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

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Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

Günün en acı haberi Bursa'dan geldi. Karacabey ilçesindeki trafik kazasında hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Ameliyata alınan annenin karnındaki bebek de kurtarılamadı

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Foto - Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

Bursa-Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy kavşağında, Karacabey'den Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonla çarpıştı.

#2
Foto - Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerince Merve Turan'ın hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine karnındaki bebeğin kurtarılması için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yapılan müdahaleye rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

#3
Foto - Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

Hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.G'nin de Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü bildirildi.

#4
Foto - Günün en acı haberi Bursa'dan geldi

Kazanın ardından bir süre kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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