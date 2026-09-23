ABD’de imzalar atıldı: THY 150 uçak alacak

Türk Hava Yolları, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda ABD merkezli havacılık şirketi Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları'nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Anlaşma ile, bayrak taşıyıcının kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor. Siparişe ilişkin anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor. Anlaşma ayrıca, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkanı sunuyor. Böylece Türk Hava Yolları'nın uçuş ağındaki yolcu talebine ve operasyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak filo kapasitesini daha esnek şekilde planlayabilmesi bekleniyor.