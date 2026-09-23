CHP'li eski başkana rüşvet skandalından tahliye! 2,5 milyonluk çek davasında şok dönüş!

Albayrak, kendisinin zorla veya tehditle hiçbir iş adamı ya da müteahhitten para istemediğini, ancak Akçakoca Belediyesi'nin borç içinde olduğu için yardım ve bağış isteğinde bulunduğunu söyledi. Albayrak, "E.Ö.'nün babası H.Ö. isimli beyefendiyi kendime yakın gördüm. Çay sohbetlerinde belediyeye yardım etmelerini istedim. Kendisine durumu aktardım. Bağış ya da borç aradığımızı söyledim. Belediye ile sıkıntılı ilişkisi olan, ruhsatta, iskanda zorlanan kişiler ile bağlantı kurmadım, ilişki yaşamadım. Herkes gelmiş ve iskanı düzgünse almıştır. Asla kimseye imtiyaz vermedim. Teklif eden olmuştur ama ben kabul etmedim. Belli bir süre sonra ödemelerimize uygun bir şekilde taksitlere uygun makamıma çek getirdiler. Akçakoca Belediyesi şirketi olan ABİTAŞ şirketinin borcuna uygun 2 adet çek getirdiler. Aynı anda şirketin genel müdürüne teslim ettim. Defterlere kayıtlar alındı. Resmi kurumsal işlemleri yaptı. 1 milyon ve 1,5 milyon olmak üzere toplam 2,5 milyonluk çek vardı. 1 milyon bağış aldım, 1,5 milyonu borç olarak aldım. Bu dönem zarfında H.Ö. ve oğlunun şirketinin belediye ile herhangi bir ticari ilişkisi olmamıştır. Kamu ya da kendim için kimseyi bir şeye zorlamadım" dedi.