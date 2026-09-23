Frig Vadisi’nde akıllara durgunluk veren izler! 14 milyon yıl önce kimler araç kullanıyordu?

Asıl gizem burada: Kayanın yaşı mı, izin yaşı mı? 14 milyon yıllık araç iddiasının en önemli tartışma noktası, kayaların jeolojik yaşı ile üzerlerindeki izlerin oluşum tarihinin birbirinden farklı olması. Bir kayanın milyonlarca yıl önce oluşmuş olması, üzerinde bulunan bir izin de aynı yaşta olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin milyonlarca yıllık bir kayanın üzerine binlerce yıl önce bir yol açılmış olabilir. Frig Vadisi’ndeki izlerin antik dönemlerde kullanılan tekerlekli arabalar tarafından oluşturulduğu açıklaması da bu nedenle öne çıkıyor. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, geçmişte yaptıkları açıklamalarda Koltypin’in milyonlarca yıllık gelişmiş uygarlık görüşünün bilimsel verilerle doğrulanmadığını belirtmişti.