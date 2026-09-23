Frig Vadisi’nde akıllara durgunluk veren izler! 14 milyon yıl önce kimler araç kullanıyordu?
Afyonkarahisar’daki Frig Vadisi’nde kayaların üzerine işlenmiş gibi görünen paralel izler, yıllardır gizemini koruyor. Rus jeolog Alexander Koltypin’in bu izlerin 12-14 milyon yıl önce ağır araçlar tarafından bırakıldığı yönündeki açıklaması, akıllara aynı soruyu getiriyor: İnsanlığın bilinen tarihinden milyonlarca yıl önce bu araçları kim kullanıyordu? Bilim dünyasında kabul görmeyen iddianın arkasındaki gerçek ise en az kendisi kadar ilginç.